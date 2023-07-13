МВД объявило бывшего пермского оппозиционера в розыск

МВД объявило в розыск бывшего координатора штаба Алексея Навального в Перми Сергея Ухова (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы, Сергей Ухов признан иноагентом), сообщил сайт ВЧК-ОГПУ. Согласно карточке дела, господин Ухов разыскивается по уголовному делу. Статья, по которому возбуждено уголовное дело, не указывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, до 2021 года господин Ухов был координатором штаба, затем уехал за границу и ведет соцсети. В январе Минюст Сергея Ухова в реестр иностранных агентов.