Неисправный самолет доставил до уголовного дела

Следственный комитет начал расследование в отношении авиакомпании Red Wings по статье об оказании небезопасных услуг. В минувшие выходные один из лайнеров перевозчика с большой задержкой улетел из турецкой Антальи в Москву. По данным СК, у самолета не работала система кондиционирования, а это в свою очередь угрожало жизни и здоровью пассажиров. Какие именно вопросы возникли у следователей Red Wings? И чем это уголовное дело может обернуться для российской авиаотрасли? Разбирался Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следователи обосновали возбужденное уголовное дело довольно лаконично. 13 августа из Антальи в столичный аэропорт Жуковский вылетел самолет Red Wings с неисправной вспомогательной силовой установкой. Она отвечает за систему кондиционирования и запуск двигателя без наземного оборудования. Однако технические сотрудники авиакомпании, несмотря на поломку, допустили машину к полету.

В итоге четырем сотням пассажиров пришлось долго находиться в перегретом салоне — это прямая угроза их безопасности и здоровью —заключили в СК. Авиакомпания поспорила с такой трактовкой. Там признали, что установка во время полета была деактивирована. Впрочем, это распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов.

А кондиционеры были и остаются исправными, поскольку функционируют за счет работы маршевых двигателей, пояснили в Red Wings. Многие технические недочеты действительно не мешают выполнять полеты. И в данном случае об угрозе для пассажиров говорить не приходится, уверен независимый эксперт рынка авиаперевозок Александр Мишин:

«Вспомогательная силовая установка у самолета на земле, когда двигатели не запущены, призвана вырабатывать электроэнергию для обеспечения жизнедеятельности — это кондиционеры, свет на борту. Если эта установка неисправна, то лайнер питается от аккумуляторов. Свет включат, приборы будут гореть, показывать информацию, но, возможно, на систему кондиционирования мощности не хватит .

Мы говорим здесь только исключительно о комфорте пассажиров, с такими проблемами никакой опасности для выполнения рейса не было».

Пассажиры того рейса ранее рассказывали “Ъ FM”, что их держали в душном самолете, поскольку долго не получалось запустить двигатели. Однако позднее они все-таки прилетели в Жуковский. Чего нельзя было сказать о туристах, которых Red Wings должен был отправить в минувшие выходные из Антальи в Екатеринбург и обратно. Перевозчик в начале недели объяснял это тем, что два его Boeing 777 из трех оказались неисправны. К среде, по заявлению Red Wings, эти лайнеры вернулись в строй.

Авиакомпании стоило бы ответить перед пассажирами за неудобства, однако уголовное наказание здесь чрезмерно, считает председатель Межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков:

«Если температура в салоне была повышена, это плохо. Но есть ли основание для уголовного дела? Совершенно не уверен. С другой стороны, может быть, это дело и полезно, чтобы авиакомпании за микроклиматом в салоне самолета стали следить более тщательно. Вполне возможно разрешить ситуацию и без уголовного разбирательства. Red Wings могла бы выплатить пассажирам компенсацию за причиненные неудобства».

В похожей ситуации может оказаться любая авиакомпания, которая использует иностранные самолеты, считает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детёнышев. Ведь если раньше Boeing и Airbus могли оперативно доставить нужные запчасти в любую точку мира, то теперь из-за санкций они официально не обслуживают отечественных перевозчиков, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Сейчас надо запчасти везти из России. Но деталь надо сначала где-то найти, потом погрузить на какой-то самолет, привезти и как-то отремонтировать неисправный борт. Не факт, что там есть соглашение о ремонте самолета с местными провайдерами. Любая авиакомпания может попасть в подобного рода ситуацию.

Почти все сейчас летают с теми или иными неисправностями, которые не мешают выполнять полет, но могут привести к неприятным ситуациям в случае сбоев».

Следователи тем временем дежурно добавили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего. Зато точно известно, чем уголовное дело может обернуться для сотрудников Red Wings, которые следят за техническим состоянием самолетов. Они рискуют либо заплатить штраф до 300 тыс. руб., либо лишиться свободы на срок до двух лет.

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Светлана Белова