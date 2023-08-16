Red Wings отрицает нарушения на рейсе, из-за которого СКР завел дело

Авиакомпания Red Wings заявила, что не нарушала требования безопасности при выполнении рейса из Антальи в Москву. С таким заявлением компания выступила, после того как Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с действиями Red Wings. Дело было возбуждено по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Причиной стал инцидент 13 августа, когда 406 пассажиров рейса Анталья—Москва перевозили на самолете с неисправной системой кондиционирования.

«Авиакомпания Red Wings подтверждает, что все три имеющихся в парке воздушных судна Boeing-777 исправны и выполняют полеты. Главным приоритетом для авиакомпании всегда была и остается безопасность. Мы не можем подвергать риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности»,— заявил директор по наземному обеспечению авиакомпании Red Wings Сергей Николаев (цитата по Telegram-каналу компании).

Это уже второе за два дня дело, касающееся деятельности авиакомпании. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за того, что она несколько суток не могла вывезти уральских туристов из Антальи (Турция) в Екатеринбург. В Red Wings сообщали, что задержка обоих рейсов произошла из-за выхода из строя двух из трех самолетов Boeing 777.

Александр Кислов