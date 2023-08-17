Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр в БРИКС

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по продвижению российских видеоигр на мировые рынки, в том числе на рынки стран—членов БРИКС. Об этом говорится в размещенном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Кабмину поручено до 30 сентября нынешнего года представить президенту «предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения». Такое же поручение дано Российскому экспортному центру (РЭЦ) и Агентству стратегических инициатив (АСИ).

Ответственными за выполнение поручения на сайте Кремля указаны премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также руководители РЭЦ и АСИ Вероника Никишина и Светлана Чупшева.

19 июля в ходе заседания наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей» Владимир Путин заявил, что, по его мнению, компьютерные игры должны помогать человеку развиваться и находить себя. Также он назвал индустрию видеоигр огромным многомиллиардным бизнесом и призвал серьезно относиться к ней.

В мае на выставке в центре конструктивизма «Зотов» глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников спросил у президента РФ, играет ли он в видеоигры по выходным. На что Владимир Путин пошутил: «Я в будние дни играю». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что ему ничего не известно о том, играет ли глава государства в видеоигры.

После начала военной операции наиболее популярная мировая платформа по продаже игр Steam заморозила выплаты студиям из России, Украины и Белоруссии. Также россиянам запретили напрямую покупать игры. На этом фоне была запущена российская площадка VK Play. Она стала эксклюзивным издателем компьютерной игры Atomic Heart в СНГ.

Александр Кислов