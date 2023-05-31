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Коммерсантъ FM
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Песков: никогда не слышал от Путина, что он играет в видеоигры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему неизвестно об увлечении Владимира Путина компьютерными играми. Так он прокомментировал журналистам слова президента о том, что он играет в видеоигры по будням.

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Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Фото: пресс-служба президента РФ

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Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Фото: пресс-служба президента РФ

Вчера, 30 мая, Владимир Путин посетил центр конструктивизма «Зотов». В ходе визита глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников поинтересовался, играет ли глава государства по выходным в видеоигры. «Я в будние дни играю»,— ответил с улыбкой Владимир Путин.

Комментируя эту ситуацию, Дмитрий Песков сказал: «Мне неизвестно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него».

Подробнее о визите Владимира Путина в «Зотов» — в материале «Ъ» «На поле дроны грохотали».

Милена Костерева

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