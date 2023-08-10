Самарские ученые придумали новую защиту от хакерских атак

Способ защиты от хакерских атак создан на базе Самарского университета им. Королева совместно с Севастопольским госуниверситетом и университетом Миссури (Колумбия, США). Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Разработка ученых отличается оригинальностью подхода, быстродействием автоматического срабатывания защиты и почти стопроцентной непробиваемостью "брони", что значительно превосходит показатели подобного программного обеспечения, представленного на рынке»,— говорится в сообщении.

В вузе отмечают, что новый метод позволяет улучшить защиту сайтов от называемых DDoS-атак с DNS-усилением. Он является одним из наиболее популярных у хакеров видов атак: с помощью них сайты и внутренние сети компаний и организаций становятся временно недоступными для пользователей.

Ранее в Самаре придумали способ сэкономить топливо при полетах к спутникам Юпитера. Экономия составит 20-40%.

Георгий Портнов