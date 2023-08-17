В Петербурге горела территория «Красного треугольника»

На территории комплекса промышленных зданий «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге произошел пожар. Возгорание случилось в доме 134-136-138, корпус 67, по набережной Обводного канала 17 августа в 8:35, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по СПб.

«В разноуровневом 4-5-ти этажном здании, на первом этаже происходило горение мусора на площади 20 кв. метров»,—говорится в сообщении.

Огонь удалось ликвидировать за полчаса. О наличии пострадавших не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комплекс «Красный треугольник» в Петербурге получил статус регионального памятника.

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