Комплекс «Красный треугольник» в Петербурге получил статус регионального памятника

Комплекс промышленных зданий на Обводном канале в Санкт-Петербурге, известный как «Красный треугольник», признали объектом культурного наследия регионального значения. Это следует из распоряжения комитета по использованию и охране памятников (КГИОП), документ опубликован на сайте Смольного.

Статус памятника присвоили не всем строениям на территории комплекса. Без охраны останутся 19 корпусов бывшего завода. Ранее «Красный треугольник» пребывал в статусе временно выявленного памятника архитектуры. Часть корпусов используется под офисы или производственные цеха, в то же время другая часть – заброшена и полуразрушена.

В июле 2022 года «Ъ-СПб» рассказывал, что завод «Красный треугольник» станет общественно-деловым пространством с сохранением промышленного кластера. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков подчеркивал, что объект остро нуждается в реновации.

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