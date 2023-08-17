В Новочеркасске мобилизованного осудили за убийство сослуживца в зоне СВО

Новочерскасский гарнизонный военный суд Ростовской области признал служившего в зоне проведения СВО после мобилизации Ивана Алексеева виновным в убийстве (ст. 105 УК РФ). Ему назначено восемь лет колонии строгого режима, сообщает «Ъ».

Убийство произошло на территории ЛНР в ночь с 13 на 14 января 2023 года. По версии следствия, четверо военных отмечали старый Новый год в блиндаже в пункте временной дислокации военной части. После полуночи между двумя мужчинами, погибшим и подсудимым, началась драка, однако сослуживцы ее разняли. Как рассказал на допросе Алексеев, когда их оставили вдвоем, оппонент снова набросился на него с кулаками, а затем пытался выстрелить из автомата АК-74, однако более трезвый снайпер его опередил, ранив в голову из винтовки СВД-С.

Обнаружив, что потерпевший еще жив, военный воткнул ему в горло кухонный нож. Затем он вытащил труп из блиндажа и оттащил подальше от окопов. Там он несколько раз воткнул в тело нож, чтобы «придать причинению смерти потерпевшего вид боевых потерь от действий военнослужащих Украины». Якобы они его ранили и похитили, но не смогли увести с собой из-за активного сопротивления, поэтому убили.

На следующий день труп был найден в 20 м от блиндажа. А в блиндаже — снайперская винтовка и выпущенная из нее пуля. Иван Алексеев рассказал об обстоятельствах преступления и признал вину.

Кристина Федичкина