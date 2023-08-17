Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 августа

11:00. РСЧС: ведется обстрел села Вязового Краснояружского района Белгородской области.

10:58. Московское издательство «Кнорус» выпустило учебник по основам военной подготовки и обороны государства, разработанный ректором Воронежского госуниверситета Дмитрием Ендовицким и его помощником по военному делу Виктором Шамаевым. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе вуза.

10:51. Орловская область доставила в зону СВО очередные 20 т питьевой воды. Таким образом, общее количество достигло 250 т, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

10:01. Минобороны РФ этим утром сбило беспилотник ВСУ, который мог ударить по объектам на территории РФ, сообщает RT со ссылкой на военное ведомство: «Средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет».

08:33 Общероссийский народный фронт разработал приложение для смартфонов на Android под названием «Радар», позволяющее передать оперативную информацию об обстрелах в силовые структуры для анализа и быстрого принятия решения. Оно по мнению белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, может способствовать получению более быстрой реакции соответствующих органов, чем звонок в 112.

08:10. Жители поселка Горьковский Грайворонского горокруга Белгородской области получают уведомления РСЧС об обстреле.

07:48. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в доме 15 на улице Шаладина, рядом с которым 20 апреля с российского бомбардировщики упали две авиабомбы, полностью завершен ремонт в пяти наиболее пострадавших квартирах. Также в доме проведен ремонт инженерных сетей, утеплен и облицован фасад. Сейчас заканчивается восстановление кровли и благоустройство прилегающей территории.

07:30. МЧС сообщает об обстреле села Терезовка Шебекинского горокруга Белгородской области.

06:47. Ведется обстрел села Графовка Краснояружского района Белгородской области — РСЧС.