Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 августа

11:02. За 15 августа ВСУ выпустили по Белгородской области 104 снаряда, за 14 августа — 143. В одном происшествии погиб один человек, двое пострадали. В результате двух инцидентов были зафиксированы разрушения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:55. Количество пострадавших при вчерашнем обстреле Новой Таволжанки Шебекинского горокруга Белгородской области выросло до трех. Один мужчина погиб, женщина получила осколочные ранения, еще один мужчина обратился в больницу с головными болями — врачи диагностировали у него контузию. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:46. Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района Белгородской области. Обошлось без пострадавших. Пробита кровля, посечены фасад здания и забор на территории одного частного домовладения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:35. С 1 сентября ученики 10-х и 11-х классов Курской области будут изучать курсы «История России» и «Всеобщая история» по новым изданиям, сообщили в правительстве региона. Как ранее заявлял министр просвещения РФ Сергей Кравцов, одно из достоинств нового пособия – «синхронизация событий отечественной и всеобщей истории», а отдельный раздел посвящен разъяснению причин начала СВО, вхождению новых регионов в состав России, современному развитию страны, формированию многополярного мира.

«Содержание новых изданий поможет сформировать у учащихся уважительное отношение к своей Родине, российским духовным ценностям, истории родного края»,- полагают в правительстве Курской области. В регионе закупка пособий осуществляется за счет бюджетных средств. На сегодня заказ по учебникам истории сформирован, ими должны быть обеспечены все курские старшеклассники. Также определено единое место поставки в субъекте – Курский институт развития образования.

9:20. По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, из региона в зону СВО направлены уже 230 тонн воды. В том числе, 20 т накануне «раздали под Кременной - традиционно, с колес».

9:17. В Белгороде звезду Героя РФ торжественно вручили семье погибшего в ходе СВО капитана Дмитрия Астафьева. Как напомнили в мэрии, «Дмитрий Владимирович участвовал в спецоперации с самого первого дня». Он командовал мотострелковой ротой отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота: «Погиб в бою, где был тяжело ранен, но все равно прикрывал отход своих бойцов».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 августа