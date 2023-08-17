За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 60 боеприпасов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале ежедневную сводку об ударах, нанесенных ВСУ по региону за сутки. Пострадавших, по данным главы области, нет, в двух населенных пунктах есть повреждения домов. В целом по региону было выпущено 60 различных боеприпасов.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, также с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Щетиновка, зафиксировано два артиллерийских снаряда и четыре гранатометных выстрела. В селе Нехотеевка с беспилотника сбросили два взрывных устройства, также по селу выпустили пять артиллерийских снарядов.

В Валуйском горокруге около поселка Дальний сбит беспилотник самолетного типа.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Поповка. Били из артиллерии, зафиксировано пять прилетов. Есть повреждения в одном частном доме — пробита кровля, посечены фасад здания и забор. Кроме того, повреждения получила кровля хозпостройки. По пять артиллерийских снарядов также выпущено по окраинам поселка Прилесье и сел Колотиловка и Графовка, еще шесть — по территории между поселком Прилесье и селом Графовка.

В Шебекинском горокруге из миномета обстреляли село Новая Таволжанка, было установлено шесть прилетов. Есть повреждения в одном частном доме — выбитые окна, посеченные кровля и фасад. По селу Терезовка выпущено четыре минометных снаряда, по поселку Красное — пять.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова