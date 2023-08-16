Ростовский замминистра назвал ложной информацию о диверсии на водоводе в Зернограде

Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что информация о диверсии на зерноградском водоводе не соответствует действительности. Ранее о произошедшей вчера, 15 августа, диверсии сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук. Она выложила фотографии и видео с места аварии, на одной из фотографий видно, как из поврежденной трубы бьет фонтан воды.

«Информация о диверсии на Зерноградском водоводе, которая распространяется в Telegram-каналах, не соответствует действительности»,— сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин (цитата по 161.RU).

В видео, которое опубликовала госпожа Полищук, она рассказывает, что об изменении параметров на водоводе ее проинформировали вчера, 15 августа, в 23:00. На следующий день при обследовании, по ее словам, специалисты сделали вывод, что это диверсия, поскольку «ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод, чтобы его повредить». Глава администрации сообщила, что подано соответствующее заявление в полицию, последуют обращения в СКР и ФСБ. Она заявила, что авария уже устранена, и выразила надежду, что преступников найдут.

Мария Федотова