Власти Зернограда Ростовской области объяснили прорыв на водоводе диверсией

Глава администрации Зернограда Ростовской области Ирина Полищук заявила, что неизвестные ночью с помощью тяжелой техники повредили городской водовод. В видеообращении, которое госпожа Полищук опубликовала в своем Telegram-канале, она назвала произошедшее диверсией.

«Вчера была совершена диверсия на нашем водоводе. В 11 вечера мне поступило сообщение от директора МУП ПП ЖКХ Полякова Виктора Евгеньевича о том, что изменились параметры на водоводе и что с утра они поедут устранять аварию. Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия, потому что это не просто прорыв, а ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод чтобы его повредить»,— отметила глава администрации Зернограда.

Она сообщила, что власти уже подали заявление о преступлении в полицию, следственный комитет и ФСБ. «Очень надеемся, что те, кто совершил это преступление, будут найдены, потому что пострадало бы не только население Зерноградского городского населения»,— добавила она.

Коммунальные трубы удалось оперативно починить, авария полностью устранена.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону