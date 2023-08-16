Власти Зернограда Ростовской области объяснили прорыв на водоводе диверсией

Глава администрации Зернограда Ростовской области Ирина Полищук заявила, что неизвестные ночью с помощью тяжелой техники повредили городской водовод. В видеообращении, которое госпожа Полищук опубликовала в своем Telegram-канале, она назвала произошедшее диверсией.
«Вчера была совершена диверсия на нашем водоводе. В 11 вечера мне поступило сообщение от директора МУП ПП ЖКХ Полякова Виктора Евгеньевича о том, что изменились параметры на водоводе и что с утра они поедут устранять аварию. Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия, потому что это не просто прорыв, а ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод чтобы его повредить»,— отметила глава администрации Зернограда.
Она сообщила, что власти уже подали заявление о преступлении в полицию, следственный комитет и ФСБ. «Очень надеемся, что те, кто совершил это преступление, будут найдены, потому что пострадало бы не только население Зерноградского городского населения»,— добавила она.
Коммунальные трубы удалось оперативно починить, авария полностью устранена.