Самарское метро выдает все больше дел

Сотрудники самарской полиции провели обыски в офисе ГК «Волгатрансстрой» (ВТС). Мероприятие прошло в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц из числа руководства регионального Управления капитального строительства (УКС). По версии следствия, чиновники без заключения госэкспертизы перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская». На допрос по уголовному делу в качестве свидетеля вызывали исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Ранее он возглавлял региональное УКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

В Самаре в офисе компании «Волгатрансстрой» прошли обыски в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа руководства регионального УКС. Оперативно-разыскные мероприятия проводили сотрудники ГУ МВД России по Самаре, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудила СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. По версии следствия, чиновники УКС необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» (ВТС-П) по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском внутригородском районе Самары. Деньги выплачивались без заключения госэкспертизы, считает следствие.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Волгатрансстрой-проект» зарегистрировано в 1999 году. Директор компании — Александр Александров. Головная компания ВТС-П — АО «Волгатрансстрой», генеральным директором которого является Вячеслав Сонин. Основной заказчик компании — ГКУ «Управление капитального строительства». Так, УКС заключило с «Волгатрансстрой-проектом» 29 контрактов на сумму более 1,4 млрд руб.

Контракт на проектирование станции метро был заключен с ВТС-П в 2018 году. Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до дедлайна, в ноябре 2021 года, стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции «Самарская». Официальная причина отказа от первоначального плана — слишком маленькое расстояние между двумя новыми станциями. При этом подрядная организация уже успела создать проект подготовки площадки к строительству.

На допрос по уголовному делу в качестве свидетеля два раза вызывали исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Ранее он возглавлял региональное УКС. «Часть платежей подписывал Михаил Асеев… Есть серьезные вопросы и к председателю облправительства Виктору Кудряшову, который своим волюнтаристским решением распорядился приостановить работу с ВТС-П, хотя сроки контракта еще не истекли»,— отмечал Александр Хинштейн. Основанием к возбуждению дела послужили запросы депутата.

В пресс-службе ГУ МВД и правительстве Самарской области комментировать расследование не стали, а АО ВТС на запрос «Ъ» не ответило.

Ранее Управление капитального строительства региона пыталось через суд вернуть 193,6 млн руб., которые были выплачены по госконтракту на проектирование станции метро «Самарская». Однако Арбитражный суд Самарской области отказал в иске. В апреле 11-й Арбитражный суд оставил в силе это решение.

В отношении прежнего министра строительства Самарской области Николая Плаксина в апреле было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Дело связано с «незаконной» выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры. Их построили по нацпроекту «Культура» в начале 2022 года. Здания были введены в эксплуатацию, несмотря на то что не соответствовали требованиям проектной документации. До того как возглавить региональный минстрой в сентябре 2021 года, Николай Плаксин работал генеральным директором АО «Волгатрансстрой-метро».

По информации Александра Хинштейна, за пять лет структуры ВТС получили 35 госконтрактов на общую сумму более 12,5 млрд руб.

Практически все контракты заключаются по максимальной цене, что «крайне невыгодно для бюджета, но зато помогает озолотить «своих» подрядчиков», отмечал депутат. Часть контрактов заключена подведомственным минстрою УКС Самарской области.

Ранее началось расследование еще двух уголовных дел, связанных со строительством метро. В начале июля было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 185 УК РФ). Имена подозреваемых не раскрываются. Нарушения якобы были допущены при подготовке к строительству станции метро «Театральная». Кроме того, в ноябре 2022 года следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушения прав собственников квартир в связи с предложенными компенсациями за изымаемое жилье по причине строительства станции метро. Основанием для уголовного дела стали результаты проверки, которая прошла по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Собственники квартир, попадающих под снос, заявили, что их права нарушены и они не согласны с размером компенсаций. По их мнению, обещанные им суммы не соответствуют фактической стоимости отчуждаемой недвижимости.

Ани Айвазян, Самара