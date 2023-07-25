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Полиция вышла на станции «Самарская»

Возбуждено еще одно уголовное дело, связанное со строительством метро в Самаре

В Самаре полиция возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц из числа руководства регионального Управления капитального строительства (УКС). По версии следствия, чиновники без заключения госэкспертизы перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» («ВТС-П») по гос­контракту на проектирование строительства станции метро «Самарская». На допрос по уголовному делу в качестве свидетеля вызвали исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Ранее он возглавлял региональное УКС.

Контракт на проектирование станции «Самарская» был заключен с «ВТС-П» в 2018 году, подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года

Контракт на проектирование станции «Самарская» был заключен с «ВТС-П» в 2018 году, подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контракт на проектирование станции «Самарская» был заключен с «ВТС-П» в 2018 году, подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа руководства регионального Управления капитального строительства (УКС). Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По версии следствия, чиновники необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» («ВТС-П») по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском внутригородском районе Самары. «Деньги выплачивались без заключения гос­экспертизы»,— говорится в ­сообщении.

На момент выхода номера в печать в ГУ МВД по Самарской области на запрос «Ъ» не ответили, в правительстве региона ситуацию также не комментируют.

•По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вол­гатрансстрой-проект» (ВТС-П) зарегистрировано в 1999 году. Директор компании — Александр Александров. Головная компания «ВТС-П» — АО «Волгатрансстрой» (ВТС), генеральным директором которого является Вячеслав Сонин. Основной заказчик компании — ГКУ «Управление капитального строительства («УКС»). Так, «УКС» заключило с «Волгатрансстрой-проек­том» 29 контрактов на сумму более 1,4 млрд руб.

Контракт на проектирование станции был заключен с «ВТС-П» в 2018 году. Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до дедлайна, в ноябре 2021 года, стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции «Самарская». Официальная причина отказа от первоначального плана — слишком маленькое расстояние между двумя новыми станциями. При этом подрядная организация уже успела создать проект подготовки площадки к ­строительству.

На допрос по уголовному делу в качестве свидетеля вызвали исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Ранее он возглавлял региональное УКС. «Часть платежей подписывал Михаил Асеев… Есть серьезные вопросы и к председателю облправительства Виктору Кудряшову, который своим волюнтаристским решением распорядился приостановить работу с „ВТС-П“, хотя сроки контракта еще не истекли»,— отметил Александр ­Хинштейн.

Ранее Управление капитального строительства пыталось через суд вернуть 193,6 млн руб., которые были выплачены по госконтракту на проектирование станции метро «Самарская». Однако Арбитражный суд Самарской области отказал в иске. В апреле 11-й Арбитражный суд оставил в силе это решение. Тогда эксперты предположили, что со стороны Управления капитального строительства это было «некое формальное обращение в суд, не в целях выиграть, а для того, чтобы выполнить некое предписание». Юристы отмечали, что шансов у Управления на взыскание этих денег, скорее всего, не было, поскольку «есть акты выполненных работ и платежные поручения по результатам актов выполненных работ».

«Михаил Асеев проходит пока как свидетель, но у него есть все шансы повторить судьбу своего предшественника»,— полагает Александр Хинштейн. В отношении прежнего министра строительства Самарской области Николая Плаксина в апреле было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Дело связано с «незаконной» выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры. Их построили по нацпроекту «Культура» в начале 2022 года. Здания были введены в эксплуатацию, несмотря на то, что не соответствовали требованиям проектной ­документации.

Ранее началось расследование еще двух уголовных дел, связанных со строительством метро. В начале июля было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 185 УК РФ). Имена подозреваемых не раскрываются. Нарушения якобы были допущены при подготовке к строительству станции метро «Театральная». Кроме того, в ноябре 2022 года следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушения прав собственников квартир в связи с предложенными компенсациями за изымаемое жилье из-за строительства станции метро. Основанием для уголовного дела стали результаты проверки, которая прошла по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Собственники квартир, попадающих под снос, заявили, что их права нарушены и они не согласны с размером компенсаций. По их мнению, обещанные им суммы не соответствуют фактической стоимости отчуждаемой ­недвижимости.

Ани Айвазян

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