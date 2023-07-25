Полиция вышла на станции «Самарская»

В Самаре полиция возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц из числа руководства регионального Управления капитального строительства (УКС). По версии следствия, чиновники без заключения госэкспертизы перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» («ВТС-П») по гос­контракту на проектирование строительства станции метро «Самарская». На допрос по уголовному делу в качестве свидетеля вызвали исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Ранее он возглавлял региональное УКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контракт на проектирование станции «Самарская» был заключен с «ВТС-П» в 2018 году, подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Контракт на проектирование станции «Самарская» был заключен с «ВТС-П» в 2018 году, подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа руководства регионального Управления капитального строительства (УКС). Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По версии следствия, чиновники необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» («ВТС-П») по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском внутригородском районе Самары. «Деньги выплачивались без заключения гос­экспертизы»,— говорится в ­сообщении.

На момент выхода номера в печать в ГУ МВД по Самарской области на запрос «Ъ» не ответили, в правительстве региона ситуацию также не комментируют.

•По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вол­гатрансстрой-проект» (ВТС-П) зарегистрировано в 1999 году. Директор компании — Александр Александров. Головная компания «ВТС-П» — АО «Волгатрансстрой» (ВТС), генеральным директором которого является Вячеслав Сонин. Основной заказчик компании — ГКУ «Управление капитального строительства («УКС»). Так, «УКС» заключило с «Волгатрансстрой-проек­том» 29 контрактов на сумму более 1,4 млрд руб.

Контракт на проектирование станции был заключен с «ВТС-П» в 2018 году. Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до дедлайна, в ноябре 2021 года, стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции «Самарская». Официальная причина отказа от первоначального плана — слишком маленькое расстояние между двумя новыми станциями. При этом подрядная организация уже успела создать проект подготовки площадки к ­строительству.

На допрос по уголовному делу в качестве свидетеля вызвали исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Ранее он возглавлял региональное УКС. «Часть платежей подписывал Михаил Асеев… Есть серьезные вопросы и к председателю облправительства Виктору Кудряшову, который своим волюнтаристским решением распорядился приостановить работу с „ВТС-П“, хотя сроки контракта еще не истекли»,— отметил Александр ­Хинштейн.

Ранее Управление капитального строительства пыталось через суд вернуть 193,6 млн руб., которые были выплачены по госконтракту на проектирование станции метро «Самарская». Однако Арбитражный суд Самарской области отказал в иске. В апреле 11-й Арбитражный суд оставил в силе это решение. Тогда эксперты предположили, что со стороны Управления капитального строительства это было «некое формальное обращение в суд, не в целях выиграть, а для того, чтобы выполнить некое предписание». Юристы отмечали, что шансов у Управления на взыскание этих денег, скорее всего, не было, поскольку «есть акты выполненных работ и платежные поручения по результатам актов выполненных работ».

«Михаил Асеев проходит пока как свидетель, но у него есть все шансы повторить судьбу своего предшественника»,— полагает Александр Хинштейн. В отношении прежнего министра строительства Самарской области Николая Плаксина в апреле было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Дело связано с «незаконной» выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры. Их построили по нацпроекту «Культура» в начале 2022 года. Здания были введены в эксплуатацию, несмотря на то, что не соответствовали требованиям проектной ­документации.

Ранее началось расследование еще двух уголовных дел, связанных со строительством метро. В начале июля было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 185 УК РФ). Имена подозреваемых не раскрываются. Нарушения якобы были допущены при подготовке к строительству станции метро «Театральная». Кроме того, в ноябре 2022 года следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушения прав собственников квартир в связи с предложенными компенсациями за изымаемое жилье из-за строительства станции метро. Основанием для уголовного дела стали результаты проверки, которая прошла по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Собственники квартир, попадающих под снос, заявили, что их права нарушены и они не согласны с размером компенсаций. По их мнению, обещанные им суммы не соответствуют фактической стоимости отчуждаемой ­недвижимости.

Ани Айвазян