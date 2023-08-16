Глава Segezha Group ведет переговоры с Сredit Suisse по иску на 89 млн рублей

Представители президента лесопромышленного холдинга Segezha Group Михаила Шамолина ведут переговоры по мирному урегулированию его иска к банку Сredit Suisse о взыскании около 89 млн руб. Об этом сообщил представитель банка на заседании арбитражного суда Москвы.

«Стороны в настоящее время ведут мирные переговоры, и мы бы просили суд отложить судебное заседание для подготовки мирового соглашения»,— сказал представитель Сredit Suisse (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Михаила Шамолина подтвердил факт переговоров. По его словам, Сredit Suisse направил им проект мирового соглашения, стороны его обсуждают.

Суд отложил слушания по иску до 4 сентября, сообщает «РИА Новости».

Как следует из определения суда, Михаил Шамолин требует от Сredit Suisse дивиденды на сумму 89 млн руб. Выплаты по ценным бумагам каких компаний пытается взыскать господин Шамолин, в иске не уточняется. В качестве третьих лиц в иске выступают группа компаний «Сегежа» и Росбанк.

19 марта 2023 года Нацбанк Швейцарии объявил об экстренном слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse. Причиной стали многолетние корпоративные скандалы и финансовые проблемы Credit Suisse, который показал убыток $7,9 млрд по итогам 2022 года, что стало худшим результатом банка с 2008 года. Прокуратура Швейцарии начала расследование по сделке о поглощении Credit Suisse.

Олеся Павленко