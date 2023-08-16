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Суд отменил штраф свердловскому депутату за несогласованное шествие в День ВДВ

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул протокол об административном правонарушении в отношении депутата законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Виктора Бабенко. Ранее его обвинили в проведении несанкционированного праздничного шествия в День воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. О возврате материалов дела Виктор Бабенко сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Виктор Бабенко (слева) во время шествия на День ВДВ 2 августа в Екатеринбурге

Виктор Бабенко (слева) во время шествия на День ВДВ 2 августа в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Виктор Бабенко (слева) во время шествия на День ВДВ 2 августа в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Завтра, 17 августа, в Ленинском районом суде города Екатеринбурга должно было состояться заседание по возбужденному против меня делу об административном правонарушении за проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-Десантных войск России. Но этого заседания не состоится. Я был готов приехать в суд в назначенное время, но протокол об административном правонарушении отозвали обратно в УМВД»,— рассказал депутат. Согласно ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения демонстрации), Виктору Бабенко грозил штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Напомним, 10 августа в отношении Виктора Бабенко возбудили административное дело за шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан». Депутат возмутился, что министерство общественной безопасности Свердловской области отказалось санкционировать мероприятие. «Этот протокол нигде нельзя найти: он не опубликован на сайте министерства, его не приложили к ответу. Узнать, в каких случаях и в каких формах проведение публичных мероприятий возможно, нам никак не удалось»,— отметил господин Бабенко.

Он признался, что «не мог отказаться от традиции» проведения шествия. «Сегодня эти празднования особенно актуальны, потому что в этом году, как и в прошлом, на мероприятии присутствовали военнослужащие, исполняющие свой долг на специальной военной операции»,— заявил Виктор Бабенко.

Виктор Бабенко возглавляет правление свердловского отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Входит в состав координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области при губернаторе.

День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа. В честь праздника в Свердловской области традиционно проводятся мероприятия. В центре Екатеринбурга проходит праздничное шествие и высаживаются парашютисты.

Василий Алексеев, Екатеринбург

Фотогалерея

День ВДВ—2023

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Днем рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек

Днем рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

2 августа православные верующие отмечают также день памяти пророка Ильи, которого воздушно-десантные войска России выбрали своим покровителем

2 августа православные верующие отмечают также день памяти пророка Ильи, которого воздушно-десантные войска России выбрали своим покровителем

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В Москве прошел крестный ход из храма Пророка Божия Илии в Китай-городе до Лобного места на Красной площади

В Москве прошел крестный ход из храма Пророка Божия Илии в Китай-городе до Лобного места на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники праздничного мероприятия в Москве

Участники праздничного мероприятия в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Праздник десантников в Парке Горького

Праздник десантников в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывшие десантники в Парке Горького

Бывшие десантники в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Берет десантника на статуе в Парке Горького

Берет десантника на статуе в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывшие десантники в Парке Горького

Бывшие десантники в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

День ВДВ в московском парке

День ВДВ в московском парке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывшие десантники отмечают день ВДВ в Москве

Бывшие десантники отмечают день ВДВ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Празднование 92-й годовщины создания ВДВ в Парке Горького

Празднование 92-й годовщины создания ВДВ в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Многие бывшие десантники в этот день охлаждаются в фонтанах

Многие бывшие десантники в этот день охлаждаются в фонтанах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший десантник в московском Парке Горького

Бывший десантник в московском Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывшие военнослужащие ВДВ в Парке Горького

Бывшие военнослужащие ВДВ в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывшие десантники в московском парке

Бывшие десантники в московском парке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники праздника в Парке Горького

Участники праздника в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Празднование дня ВДВ в Парке Горького

Празднование дня ВДВ в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Девушка в тельняшке купается в фонтане парка

Девушка в тельняшке купается в фонтане парка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывшие десантники на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Бывшие десантники на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Участники празднований на улицах Санкт-Петербурга

Участники празднований на улицах Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Празднование дня ВДВ в Санкт-Петербурге

Празднование дня ВДВ в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Участники праздника на улицах Санкт-Петербурга

Участники праздника на улицах Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Бывшие десантники участвуют в соревнованиях по армрестлингу в Санкт-Петербурге

Бывшие десантники участвуют в соревнованиях по армрестлингу в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Участники празднований в Санкт-Петербурге

Участники празднований в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Десантник прыгает с парашютом в Санкт-Петербурге

Десантник прыгает с парашютом в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Празднование 93-й годовщины создания ВДВ в Екатеринбурге

Празднование 93-й годовщины создания ВДВ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывшие десантники празднуют в Екатеринбурге

Бывшие десантники празднуют в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники празднований на улицах Екатеринбурга

Участники празднований на улицах Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День ВДВ в Екатеринбурге

День ВДВ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Днем рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

2 августа православные верующие отмечают также день памяти пророка Ильи, которого воздушно-десантные войска России выбрали своим покровителем

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В Москве прошел крестный ход из храма Пророка Божия Илии в Китай-городе до Лобного места на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники праздничного мероприятия в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Праздник десантников в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывшие десантники в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Берет десантника на статуе в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывшие десантники в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

День ВДВ в московском парке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывшие десантники отмечают день ВДВ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Празднование 92-й годовщины создания ВДВ в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Многие бывшие десантники в этот день охлаждаются в фонтанах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший десантник в московском Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывшие военнослужащие ВДВ в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывшие десантники в московском парке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники праздника в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Празднование дня ВДВ в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Девушка в тельняшке купается в фонтане парка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывшие десантники на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Участники празднований на улицах Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Празднование дня ВДВ в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Участники праздника на улицах Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Бывшие десантники участвуют в соревнованиях по армрестлингу в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Участники празднований в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Десантник прыгает с парашютом в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Празднование 93-й годовщины создания ВДВ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывшие десантники празднуют в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники празднований на улицах Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День ВДВ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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