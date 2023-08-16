Суд отменил штраф свердловскому депутату за несогласованное шествие в День ВДВ

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул протокол об административном правонарушении в отношении депутата законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Виктора Бабенко. Ранее его обвинили в проведении несанкционированного праздничного шествия в День воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. О возврате материалов дела Виктор Бабенко сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Бабенко (слева) во время шествия на День ВДВ 2 августа в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виктор Бабенко (слева) во время шествия на День ВДВ 2 августа в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Завтра, 17 августа, в Ленинском районом суде города Екатеринбурга должно было состояться заседание по возбужденному против меня делу об административном правонарушении за проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-Десантных войск России. Но этого заседания не состоится. Я был готов приехать в суд в назначенное время, но протокол об административном правонарушении отозвали обратно в УМВД»,— рассказал депутат. Согласно ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения демонстрации), Виктору Бабенко грозил штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Напомним, 10 августа в отношении Виктора Бабенко возбудили административное дело за шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан». Депутат возмутился, что министерство общественной безопасности Свердловской области отказалось санкционировать мероприятие. «Этот протокол нигде нельзя найти: он не опубликован на сайте министерства, его не приложили к ответу. Узнать, в каких случаях и в каких формах проведение публичных мероприятий возможно, нам никак не удалось»,— отметил господин Бабенко.

Он признался, что «не мог отказаться от традиции» проведения шествия. «Сегодня эти празднования особенно актуальны, потому что в этом году, как и в прошлом, на мероприятии присутствовали военнослужащие, исполняющие свой долг на специальной военной операции»,— заявил Виктор Бабенко.

Виктор Бабенко возглавляет правление свердловского отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Входит в состав координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области при губернаторе.

День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа. В честь праздника в Свердловской области традиционно проводятся мероприятия. В центре Екатеринбурга проходит праздничное шествие и высаживаются парашютисты.

Василий Алексеев, Екатеринбург