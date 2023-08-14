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Коммерсантъ FM
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Свердловскому депутату грозит штраф за несогласованное шествие в День ВДВ

На депутата законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Виктора Бабенко составили протокол об административном правонарушении из-за несогласованного праздничного шествия в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» господин Бабенко, министерство общественной безопасности региона отказалось согласовывать мероприятие.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Этот протокол нигде нельзя найти: он не опубликован на сайте министерства, его не приложили к ответу. Узнать, в каких случаях и в каких формах проведение публичных мероприятий возможно, нам никак не удалось»,— отметил Виктор Бабенко. По его словам, административное дело возбудили, после того как 2 августа прошло праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан».

«Сегодня эти празднования особенно актуальны, потому что в этом году, как и в прошлом, на мероприятии присутствовали военнослужащие, исполняющие свой долг на специальной военной операции. Мы попросту не могли отказаться от этой традиции, особенно в такое непростое для нашей страны время»,— заявил депутат Бабенко.

Слушание дела начнется 17 августа в 15:30 в Ленинском районом суде города Екатеринбурга. Согласно ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения демонстрации), Виктору Бабенко грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Виктор Бабенко возглавляет правление Свердловского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана. Входит в состав координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области при губернаторе.

День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа. В честь праздника в Свердловской области традиционно проводятся мероприятия. В центре Екатеринбурга проходит праздничное шествие и высаживаются парашютисты.

Полина Хабарова, Екатеринбург

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