С полковника сняли звезды

В Томке вынесен приговор бывшему первому заместителю начальника регионального управления ФСИН Александру Зорину. Полковник внутренней службы обвинялся в том, что в период работы начальником колонии получил от двух заключенных взятки на сумму 1,9 млн руб. за покровительство, а также закрывал глаза на нелегальное производство сувенирной продукции, которое велось в ИК. В последнем слове тюремщик заявил, что признает вину, но отметил, что полученные деньги тратил только на ремонт служебных кабинетов учреждения и функционирование его деятельности. Бывшему замначальника УФСИН назначили восемь лет один месяц колонии строгого режима, штраф в размере 3 млн руб. и лишили звания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Зорин

Фото: официальный сайт УФСИН по Томской области Александр Зорин

Фото: официальный сайт УФСИН по Томской области

В Кировском райсуде Томска завершилось рассмотрение уголовного дела экс-замначальника регионального управления ФСИН Александра Зорина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества региона.

Александра Зорина задержали 29 декабря 2021 года. Следователи предъявили ему обвинение в получении взяток (ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), по их ходатайству задержанного водворили в СИЗО. Как указывается в материалах СКР, в период своей работы начальником ИК-4 строгого режима он якобы систематически получал взятки от двух заключенных, которым покровительствовал. В частности, они имели запрещенные к использованию в исправительных учреждениях сотовые телефоны. В благодарность за это осужденные передали начальнику ИК в общей сложности около 1,9 млн руб. и планшет. Кроме того, указывается в деле, начальник колонии, который в октябре 2020 года пошел на повышение в управление ФСИН, не принимал мер по закрытию нелегально работающих в ИК цехов по выпуску сувенирной продукции и металлообработке, в которых трудились заключенные.

Пока шло следствие, замначальника УФСИН уволили со службы. На его имущество суд наложил обеспечительный арест на сумму 2,5 млн руб.

На следствии и в суде полковник Зорин полностью признал вину. В последнем слове он заявил, что признательные показания он дал сразу после ареста и активно сотрудничал со следствием.

По словам бывшего руководящего сотрудника ФСИН, на полученные взятки он отремонтировал служебные кабинеты в колонии.

Кроме того, деньги он тратил на «функционирование деятельности колонии». «У меня сотрудники никогда за свой счет не покупали ни бумагу, ни канцелярские товары»,— пояснил подсудимый.

Он рассказал, что до его назначения в 2012 году начальником ИК-4 это исправительное учреждение считалось худшим в ведомстве. «Осужденные, ложась спать, подвешивали пакеты под потолок, потому что все крыши протекали, и, чтобы не намокнуть, спали в таком положении. Один санузел приходился на 75 человек. Были плохие условия в кабинетах: порванный линолеум, ужасные столы. Мной за этот период были отремонтированы все бараки в отрядах, в каждом установлены по пять унитазов, был выполнен ремонт в служебных кабинетах учреждения»,— рассказал тюремщик.

В среду бывшему замначальника томского тюремного ведомства вынесли приговор. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, суд назначил обвиняемому восемь лет один месяц колонии строгого режима. Кроме того, его лишили специального звания «полковник внутренней службы» и права занимать руководящие должности в органах уголовно-исполнительной системы сроком на пять лет.

Константин Воронов, Новосибирск