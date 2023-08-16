Минобороны заключило контракты на 400 млрд рублей на форуме «Армия-2023»

Минобороны России подписало контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и вручила госконтракты более чем на 400 млрд руб. на международном форуме «Армия-2023». Об этом сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

«Сегодня подписаны 11 и вручены 9 государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей»,— сказал господин Гуляев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в результате российская армия получит более 2,5 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники, а также более 1,8 млн единиц средств поражения.

Форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в Кубинке в Подмосковье. Там проходит выставка трофеев с российской военной операции на Украине. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что Россия готова рассказать о слабых сторонах западной техники.

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