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Коммерсантъ FM
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Минобороны заключило контракты на 400 млрд рублей на форуме «Армия-2023»

Минобороны России подписало контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и вручила госконтракты более чем на 400 млрд руб. на международном форуме «Армия-2023». Об этом сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

«Сегодня подписаны 11 и вручены 9 государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей»,— сказал господин Гуляев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в результате российская армия получит более 2,5 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники, а также более 1,8 млн единиц средств поражения.

Форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в Кубинке в Подмосковье. Там проходит выставка трофеев с российской военной операции на Украине. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что Россия готова рассказать о слабых сторонах западной техники.

Что происходит на 539-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Кадры с форума «Армия-2023»

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Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В первые четыре дня посещение мероприятия будет возможно только для специалистов, а с 18 по 20 августа — для всех желающих&lt;br>На фото: министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) осматривает павильон Китая на выставке форума «Армия-2023»

В первые четыре дня посещение мероприятия будет возможно только для специалистов, а с 18 по 20 августа — для всех желающих
На фото: министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) осматривает павильон Китая на выставке форума «Армия-2023»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд Минобороны Китая

Стенд Минобороны Китая

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вестибулярный тренажер для летчиков

Вестибулярный тренажер для летчиков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд министерства обороны Ирана. Беспилотный летательный аппарат Shahin

Стенд министерства обороны Ирана. Беспилотный летательный аппарат Shahin

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-171Ш-ВН

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-171Ш-ВН

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов военной техники

Выставка образцов военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий&lt;br>На фото: стенд дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» на выставке вооружения

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий
На фото: стенд дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Для участия в «Армии-2023» приглашены руководители всех отечественных оборонных предприятий и объединений. На форуме представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Для участия в «Армии-2023» приглашены руководители всех отечественных оборонных предприятий и объединений. На форуме представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На мероприятие приглашены представители 108 оборонных ведомств&lt;br>На фото: военные из Вьетнама у стенда с автоматами

На мероприятие приглашены представители 108 оборонных ведомств
На фото: военные из Вьетнама у стенда с автоматами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд ударного комплекса «Гранат ПГ»

Стенд ударного комплекса «Гранат ПГ»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Модель подавителя беспилотников ЛПД-801

Модель подавителя беспилотников ЛПД-801

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд приборов ночного видения

Стенд приборов ночного видения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд госкорпорации «Роскосмос» на выставке

Стенд госкорпорации «Роскосмос» на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители на выставке

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Танк Т62М

Танк Т62М

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд беспилотного аппарата «Пчелка»

Стенд беспилотного аппарата «Пчелка»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд медицинского оборудования для оказания помощи при ранениях

Стенд медицинского оборудования для оказания помощи при ранениях

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки в парке «Патриот»

Посетители выставки в парке «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с медицинским оборудованием, которое используют при ранении головы

Стенд с медицинским оборудованием, которое используют при ранении головы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Беспилотный летательный аппарат Cai Hong, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (СН-CAAA)

Беспилотный летательный аппарат Cai Hong, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (СН-CAAA)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки на фоне транспортно-перегрузочной машины «Т-183»

Посетители выставки на фоне транспортно-перегрузочной машины «Т-183»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В первые четыре дня посещение мероприятия будет возможно только для специалистов, а с 18 по 20 августа — для всех желающих
На фото: министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) осматривает павильон Китая на выставке форума «Армия-2023»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд Минобороны Китая

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вестибулярный тренажер для летчиков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд министерства обороны Ирана. Беспилотный летательный аппарат Shahin

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-171Ш-ВН

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий
На фото: стенд дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Для участия в «Армии-2023» приглашены руководители всех отечественных оборонных предприятий и объединений. На форуме представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На мероприятие приглашены представители 108 оборонных ведомств
На фото: военные из Вьетнама у стенда с автоматами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд ударного комплекса «Гранат ПГ»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Модель подавителя беспилотников ЛПД-801

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд приборов ночного видения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд госкорпорации «Роскосмос» на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Танк Т62М

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд беспилотного аппарата «Пчелка»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд медицинского оборудования для оказания помощи при ранениях

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки в парке «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с медицинским оборудованием, которое используют при ранении головы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Беспилотный летательный аппарат Cai Hong, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (СН-CAAA)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки на фоне транспортно-перегрузочной машины «Т-183»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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