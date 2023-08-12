«Краснодар» дает максимум

В четвертом туре чемпионата России по футболу очередного успеха добился «Краснодар». Обыграв на выезде «Оренбург» со счетом 2:0, он вышел на чистое первое место и остается единственным клубом в премьер-лиге, который пока не потерял ни одного очка. На вторую строчку могли взлететь «Крылья Советов», но они упустили победу в гостевом матче с «Локомотивом» — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Краснодар» и «Оренбург»

Фото: Пресс-служба ФК Оренбург Матч между командами «Краснодар» и «Оренбург»

Фото: Пресс-служба ФК Оренбург

После поражения «Спартака» от «Урала» на старте четвертого тура, в результате чего екатеринбуржцы возглавили премьер-лигу с десятью очками, перспективы подняться на самый верх открылись еще перед «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Кубанцам вообще были все карты в руки, так как они встречались с «Оренбургом», который наскреб лишь одно очко в предыдущих матчах. А вот перед самарцами стояла куда более тяжелая задача — одолеть «Локомотив» в Москве.

Впрочем, «Крылья» показали, что не случайно оказались в верхней части турнирной таблицы, в том числе выше железнодорожников, считавшихся претендентами на чемпионство. Команды соперничали на равных, а нередко инициативнее и интереснее смотрелись как раз волжане. Очевидных голевых моментов они не имели, но в нападении действовали острее москвичей — прежде всего за счет высокого индивидуального мастерства Бенхамина Гарре. Однажды нестандартный аргентинец даже попробовал закрутить мяч в ворота прямо с углового, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешался вратарь «Локомотива» Илья Лантратов. По первому тайму можно было еще отметить эпизод, в котором форвард «Крыльев» Владимир Хубулов чуть-чуть не успел подставить ногу под вертикальную передачу Гленна Бейла.

Правда, самарцам едва не сломал игру собственный голкипер Иван Ломаев, решивший пофинтить недалеко от центра поля, когда его прессинговал нападающий Максим Глушенков. Такой риск выглядел совсем неоправданным, и гостям где-то повезло, что они избежали больших проблем.

После перерыва «Крылья» уже четко обозначили свое игровое преимущество, которое сразу мог воплотить в гол Хубулов. Но Лантратов притягивал к себе все мячи, причем даже когда ему били пенальти, назначенный за фол Владислава Сарвели против Фернандо Костанци. Хотя исполнявший 11-метровый Гарре откровенно спижонил, а потом еще не попал в створ с добивания. Лантратов справился и с ударом в упор Романа Евгеньева, и с очередным «сухим листом» Гарре. Не забил ему и Никита Салтыков.

Бывало, что Лантратов отводил угрозу практически одним взглядом, как, например, в случае, когда Бейл мощно зарядил со стандарта. И все-таки самарцы пробили его. На 86-й минуте им удалась атака с ходу, Гарре вывел один на один с Лантратовым Николая Рассказова, и тот технично перебросил мяч в сетку. Гости вполне заслуживали победу в этом матче, но в компенсированное время железнодорожников спас Константин Марадишвили. Вышедший на замену опорник идеально попал из-за штрафной площади в нижний угол, да еще с рикошетом от штанги. Получилась ничья 1:1, после которой у «Крыльев Советов» стало восемь очков, а у «Локомотива» пять.

В прошлом чемпионате «Краснодар» со свистом пролетел в Оренбурге — 1:5. Но сейчас «Оренбург» уже не тот и к тому же понес серьезные кадровые потери, лишившись, в частности, двух системообразующих аргентинцев — Лукаса Веры и Брайана Мансильи. Так что краснодарцы чувствовали себя на арене «Газовик» гораздо комфортнее. Счет могли открыть Никита Кривцов, Жуан Баши и Олакунле Олусегун, но два раза хозяев выручил голкипер Николай Сысуев, а один удар отразила штанга. Немного выпадал из игры главный голеадор гостей Джон Кордоба, однако и ему партнеры организовали пару возможностей для взятия ворот. У оренбуржцев мог отличиться разве что Степан Оганесян, у которого было полтора момента. Сначала он лишь размял краснодарского вратаря Матвея Сафонова, а затем не замкнул скидку Джимми Марина на дальней штанге. В итоге первый тайм завершился вничью — 0:0.

Во второй половине разбегался Кордоба. Хозяева с трудом сдерживали фактурного колумбийца, а Арсен Адамов только в отчаянном подкате на грани фола с неминуемым пенальти остановил его прорыв.

На 67-й минуте гости все же забили усилиями Эдуарда Сперцяна, которому ассистировал Баши, вскрывший оренбургскую оборону своей проникающей передачей в штрафную. При этом команда Иржи Ярошика по-прежнему испытывала сложности в атаке. Она вроде бы стремилась играть вперед, но ничего конкретного не создавала. Только Габриэль Флорентин чуть не залепил в «девятку», послав мяч немного над перекладиной.

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А в концовке Кордоба окончательно замучил своих опекунов и заработал пенальти, после того как его срубил Ренато Гойкович. Сперцян с «точки» не промахнулся и сделал дубль. Тут и «Оренбург» наконец-то заставил поработать в воротах Сафонова, но это было уже слишком поздно. «Краснодар» одержал победу 2:0 и тем самым набрал в четырех турах максимальные 12 очков. Теперь именно подопечные Владимира Ивича — единоличные лидеры премьер-лиги.

Александр Ильин