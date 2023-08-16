Дмитрий Артюхов открыл в Новом Уренгое филиал фонда «Защитники Отечества»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов открыл в Новом Уренгое отделение комплексной помощи для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня мы запускаем отделение соцсопровождения участников СВО "Защитники Отечества". Работаем над тем, чтобы открыть аналогичное в Ноябрьске. Это будет также отдельное здание, комфортные условия. Главное, чтобы семьи военнослужащих, близкие и сами участники специальной военной операции знали, где всегда можно получить помощь»,— подчеркнул господин Артюхов.

Отделение открыто на базе центра социального обслуживания населения «Садко». В нем будут оказывать поддержку в сфере социального обслуживания и защиты, здравоохранения, занятости, помогут в решении юридических вопросов и дадут психологическую консультацию.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранов спецоперации во время послания к Федеральному собранию 21 февраля. В марте глава государства подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества». В конце мая на Ямале открылся первый филиал фонда в регионе с головным офисом в Салехарде. «Региональные отделения, созданные на базе организаций соцобслуживания в Новом Уренгое и Ноябрьске, станут дополнительным местом помощи северянам»,— отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов провел встречу с участниками СВО и их близкими в Новом Уренгое, в ходе которой анонсировал новую меру поддержки. Правительство ЯНАО компенсирует затраты на проезд туда-обратно в пределах 30 тыс. руб. для ямальцев, которые едут в отпуск на побывку из зоны спецоперации. Встреча главы региона с жителями Нового Уренгоя прошла в рамках автопробега «Честный маршрут». Господин Артюхов планирует проехать около 1,5 тыс. км и встретиться с жителями 14 городов.

Глава региона прервал автопробег из-за совещания в Кремле, однако в пятницу господин Артюхов планирует провести встречу с жителями Нового Уренгоя и возобновить пробег по Ямалу. «Вынужден сделать на два дня перерыв, важное событие в Москве, совещание в Кремле, поэтому на два дня придется сделать остановку, но уже в пятницу мы продолжим нашу поездку»,— рассказал он на странице «ВКонтакте».

Василий Алексеев

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