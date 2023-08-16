«Уралвагонзавод» создал корабельный боевой модуль для уничтожения морских дронов

НПО «Электромашина» (входит в «Уралвагонзавод») показало на форуме «Армия-2023» новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль (БМ) «Нарвал». Он предназначен для поражения надводных, береговых объектов, морских мин и обороны кораблей и катеров от морских и воздушных дронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боевой модуль «Нарвал»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Боевой модуль «Нарвал»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Модуль можно установить на легких катерах водоизмещением до 20 тонн в качестве основной или вспомогательной системы вооружения.

Боевой модуль, как сообщает «РИА Новости», может находить и поражать легкобронированные морские и низколетящие воздушные цели.

Основное вооружение комплекса — пулемет «Корд» калибра 12,7 мм. «Нарвал» оснащен системой автоматического сопровождения цели и трехплоскостной гиростабилизацией прицела. Прицельный комплекс включает дневную камеру, тепловизор и лазерный дальномер. Возможна установка метеостанции и комплекса кругового обзора с радаром, дальность работы которого — 600 м.

Военные Украины несколько раз использовали морские дроны в ходе боевых действий. В частности, с помощью них был нанесен удар по Крымскому мосту 17 июля, в результате которого погибли два человека.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер