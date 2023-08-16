Создание ОЭЗ в Удмуртии поддержало минэкономразвития России

Министерство экономического развития России поддержало создание особой экономической зоны «Ижевск». Заявку на ее создание планируется подать в ведомство к 2024 году. Соответствующее решение было принято в рамках рабочей встречи министра экономического развития России Максима Решетникова и главы региона Александра Бречалова, сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметил господин Решетников, «Ижевск» станет 11 особой экономической зоной в Приволжском федеральном округе. Данный механизм позволяет бизнесу воспользоваться льготным режимом налогообложения, развитой инфраструктурой и процедурой свободной таможенной зоны. Региону такая зона позволяет привлечь прямые инвестиции, создать новые производства, рабочие места и налоги.

Первым резидентом зоны стала компания «Логсервис 21». Предприятие возведет здесь логистический центр площадью 20 тыс. кв. м, инвестиции в который составят порядка 1,2 млрд руб. В настоящее время ведутся переговоры с якорным резидентом ОЭЗ, поставщиками авиационной и автомобильной промышленности, а также судостроителями и производителями имплантов.

Напомним, в январе 2023 года в Удмуртии утвердили дорожную карту для создания в регионе ОЭЗ. До конца 2023 года планировалось оформить необходимые документы и подготовить заявку в минэкономразвития России. На ПМЭФ правительство Удмуртии договорилось о строительстве логистического центра на территории будущей ОЭЗ.