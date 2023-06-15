ПМЭФ поправляет логистику

На территории, для которой власти Удмуртии хотят получить статус особой экономической зоны, построят логистический центр площадью 20 тыс. кв. м. Соглашение между правительством республики и компанией «Логсервис 21» было заключено на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Компания перерегистрировалась в Удмуртии из Чувашии в апреле 2023 года. В строительство логистического центра она готова вложить 300 млн руб. Эксперты отмечают, что для будущей экономической зоны в окрестностях Ижевска действительно нужен подобный объект, если он станет обслуживать предприятия, которые разместят здесь производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство Удмуртии и компания «Логсервис 21» на полях ПМЭФ подписали соглашение по реализации инвестиционного проекта «Строительство логистического комплекса» на территории промпарка «Ижевск», для которого власти республики намерены получить статус особой экономической зоны (ОЭЗ). Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, компания планирует построить логистический центр площадью 20 тыс. кв. м.

«Строительство пройдет в четыре этапа. Завершение первого — уже в 2024 году. Планируемый объем инвестиций на этом этапе — 300 млн руб. Будет создано несколько десятков рабочих мест. Кроме того, в перспективе, центр — это дополнительные возможности для логистики наших предприятий»,— написал во «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он добавил, что это будет первый резидент будущей ОЭЗ. Логистический центр будет обслуживать несколько товарных потоков, организует временное хранение, сортировку грузов, прием и отправку товаров.

Строительство складского комплекса будет проводиться при поддержке группы компаний «Форпост», которая имеет представительства в восьми регионах и работает по всей территории РФ и за ее пределами.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Логсервис 21» было зарегистрировано в 2006 году в Чувашии, с апреля 2023 года получило ижевскую прописку. До февраля 2021 года называлось ООО «Балтика Сервис». Собственник и директор компании — председатель чувашского отделения «Опоры России» Александр Егоров. Прибыли в 2022 году у компании не было.

Под будущую ОЭЗ выделен земельный участок площадью порядка 100 га в Завьяловском районе на федеральной трассе М-7 «Волга». В конце 2021 года было объявлено, что здесь построят промпарк «Ижевск». До конца 2023 года правительство республики должно подготовить документы и направить в Минэкономразвития РФ заявку на получение для этой территории статуса ОЭЗ. Предполагается, что в случае одобрения компаниям будут доступны преференции резидента ОЭЗ, в частности нулевая ставка по налогу на имущество, транспорт, землю и ставка 2% по налогу на прибыль, инженерная инфраструктура, а также действие свободной таможенной зоны. Кроме того, Корпорация развития Удмуртии за счет программы «1704» поможет предприятию провести коммуникации.

Исполнительный директор удмуртского отделения «Опоры России» Андрей Орлов отмечает, что логистический центр всегда должен присутствовать в экономической зоне.

«Пока нет подробностей, кого будет обслуживать этот логистический центр: маркетплейсы или, возможно, предприятия, которые разместятся в будущей ОЭЗ. Но в любом случае потребность в хранении, сортировке и отправке грузов будущих резидентов этого промпарка будет. Вероятно, это работа на перспективу. Для получения статуса ОЭЗ интерес к ней со стороны бизнеса может стать важным фактором. То есть уже сейчас появляются компании, готовые там строить и запускать работу»,— говорит эксперт.

По мнению общественного представителя по направлению «Технологическое предпринимательство» в Агентстве стратегических инициатив, сопредседателя удмуртского отделения «Деловой России» Романа Вахитова, появление логистического центра на территории возможной будущей ОЭЗ — позитивное событие, хотя и не ключевое для развития этой площадки. «В первую очередь нужны якорные резиденты, которые запустят на территории крупные производственные проекты. Да, им важны и льготы, и транспортная доступность, и коммуникации, но в значительной степени решение о размещении принимаются, если здесь есть достаточно квалифицированных кадров и потенциальные партнеры, которые могут встроиться в их производственные цепочки. Я думаю, стоит в первую очередь в будущую ОЭЗ привлекать местные компании, в том числе оборонные предприятия, которые могли бы разместить в ОЭЗ свои гражданские направления. При выстраивании партнерств, расширении производства продукции весьма кстати будут и свободная таможенная зона, и логистический центр, который мог бы поставлять предприятиям импортное оборудование, которое в условиях ОЭЗ покупать намного выгоднее»,— отмечает эксперт.

Господин Вахитов говорит, что пока рано давать прогнозы по проекту логистического центра, так как мало информации о самой компании, которая будет его строить.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что организация подобного логистического комплекса будет полезна экономике Удмуртии, поскольку позволит оптимизировать потоки грузов между республикой и соседними регионами.

«Также он даст торговым организациям Удмуртии возможности для более качественного хранения их продукции по сравнению со складами, созданными в обычных корпусах предприятий и зачастую даже не приспособленными для хранения определенных категорий товаров»,— говорит эксперт.

Если же «Логсервис 21» станет первым резидентом будущей ОЭЗ, то это привлечет и других инвесторов, которые будут заинтересованы в использовании мощностей его логистического парка, добавил господин Хазанов.

Михаил Красильников