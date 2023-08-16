ФАС одобрила сделку по продаже бизнеса Bonava группе RBI

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению бизнеса шведского застройщика Bonava группой RBI. Окончательное решение остается за правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. О решении ФАС со ссылкой на нескольких участников рынка 16 августа сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

«Ъ-СПб» писал, что о продаже российских активов Bonava группе RBI стало в июне. Уточнялось, что стоимость сделки составит 3,3 млрд рублей. Она может быть завершена в третьем квартале 2023 года, после одобрения государственными органами.

Напомним, ранее бизнес Bonava намеревалась казанская G-Group. Однако позже компания вышла из сделки, объяснив это тем, что «в условиях динамичной внешней среды планирует переключить ресурсы на иные проекты».

Подробнее о готовящейся сделке по российским активам Bonava читайте в материале «Ъ».

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