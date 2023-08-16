Минобороны России обвинило США в подготовке новой пандемии

США ведут подготовку к новой пандемии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом, по его словам, свидетельствует создание в Соединенных Штатах специальной структуры, занимающейся изучением вирусов и патогенов. В Минобороны отмечают, что несколько лет назад США также активно изучали коронавирусы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минобороны РФ Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Начальник войск РХБЗ отметил, что многие проекты Пентагона направлены прежде всего на изучение потенциальных агентов биологического оружия — сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций (патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней).

«При этом прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании»,— отмечает Игорь Кириллов.

Он напомнил, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201». В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку.

По словам Игоря Кириллова, создание властями США в июле 2023 года Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования стало следующим шагом в попытке «получить контроль за биологической обстановкой».

«США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера»,— отмечают в российском военном ведомстве.

Ранее российское Министерство обороны неоднократно заявляло об «опасных биологических исследованиях» в украинских биологических лабораториях. На основании материалов военного ведомства в российском парламенте была создана особая рабочая группа, которая занималась темой биолабораторий на Украине. По словам зампредседателя нижней палаты парламента Ирины Яровой, США при содействии киевского режима создали на территории Украины более 50 лабораторий, в которых проводились исследования и эксперименты над гражданами Украины. В связи с этим у Пентагона появилась возможность собирать вдоль российской границы патогены, которые способны поражать определенные генотипы людей, животных и растений, уточнила она.

Александр Кислов