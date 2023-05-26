Генерал Кириллов: на Украине собирали штаммы птичьего гриппа по заданию Пентагона

Вспышки птичьего гриппа в России вызывают беспокойство в связи с экспериментами, которые проводились в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области «по заказу Пентагона», заявил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, ведомство собирается проведет тщательный анализ информации о заболеваемости птичьим гриппом в РФ, чтобы проанализировать вероятность их связи с проводившимися на Украине исследованиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кириллов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игорь Кириллов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Подтверждены факты сбора и паспортизации в 2021 году на Украине штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%»,— сообщил господин Кириллов. Он уточнил, что украинская сторона предлагала сотрудникам заповедника Аскания-Нова (в Херсонской области) «крупное денежное вознаграждение за вывоз или уничтожение результатов проводившихся там исследований штаммов птичьего гриппа». Заказчиком этих исследований, по его словам, было военное ведомство США.

Игорь Кириллов добавил, что у Минобороны РФ на фоне действий Киева вызывает озабоченность рост заболеваемости гриппом птиц в России. Как уточняют в министерстве, с начала 2023 года в России было зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах. В частности, за последние семь дней заболевание выявлено на предприятиях в Кировской и Ярославской областях.

Кроме того, 18 мая мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в нескольких районах столицы в связи с выявленными случаями птичьего гриппа. Очагом, сказано в распоряжении, стал расположенный на юге города Борисовский пруд. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков для жизни и здоровья москвичей нет.

Ранее российское министерство обороны неоднократно заявляло об «опасных биологических исследованиях», проводящихся в украинских биологических лабораториях. На основании материалов военного ведомства в российском парламенте была создана особая рабочая группа, которая занималась темой биолабораторий на Украине. По словам зампредседателя нижней палаты парламента Ирины Яровой, США при содействии киевского режима создали на территории Украины более 50 лабораторий, в которых проводились исследования и эксперименты над гражданами Украины. В связи с этим у Пентагона появилась возможность собирать вдоль российской границы патогены, которые способны поражать определенные генотипы людей, животных и растений, уточнила она. В октябре 2022 года Госдума РФ приняла постановление об обращении обеих палат Федерального собрания «к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении».

Александр Кислов