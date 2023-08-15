Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вновь выдвигается на пост главы города

Действующий мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев подал документы для участия в выборах главы города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Во-первых, у меня ответственность перед жителями города за реализацию стартовавших в Нижнем Тагиле важнейших инфраструктурных и социальных проектов. Все начатое я привык завершать, а не бросать на полпути»,— заявил Владислав Пинаев. По словам мэра, его семья поддержала такое решение.

Напомним, кандидаты должны предоставить документы в аппарат Нижнетагильской городской думы с 14 по 25 августа. Первый этап отбора кандидатов на пост мэра назначен на 27 сентября. Главу Нижнего Тагила будет отбирать городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Нижний Тагил с 2018 года возглавляет Владислав Пинаев. Он также занимает должность секретаря городской ячейки «Единой России». В 2022 году представители «Единой России» заняли все 25 мест в городской думе Нижнего Тагила.

Полина Хабарова

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