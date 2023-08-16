МВД хочет получить доступ к электронным устройствам граждан без суда

МВД разработало поправки, приравнивающие к необходимой для следственных действий любую информацию, передаваемую через интернет. Благодаря этим поправкам силовики смогут до судебного предписания получать удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан.

Предложенные МВД поправки касаются закона «Об оперативно-разыскной деятельности». Инициативы ведомства направлена на то, чтобы ускорить разыскные мероприятия, но может привести к злоупотреблениям.

Подробности — в публикации «Ъ» «Интернет объявляют в розыск».