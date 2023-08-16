Глава Ralf Ringer Бережной оказался под подпиской о невыезде по налоговому делу

Основатель и гендиректор обувной компании Ralf Ringer Андрей Бережной обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Бизнесмен находится под подпиской о невыезде. Об этом он сам рассказал на заседании общественного совета центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господину Бережному предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год мужчина представлял в налоговые органы декларации с недостоверными данными о сделках АО «Ральф Рингер». Это якобы повлекло снижение подлежащей уплате налогов суммы на 45 млн руб.

По словам бизнесмена, срок давности по делу истек в марте 2023 года, но он сам отказался от его закрытия, так как считает себя невиновным. «Дело возбуждено за год до возникновения обязательства компании платить… Мы платежеспособны, мы готовы доказать свою невиновность в суде, однако нам просто продолжают арестовывать имущество»,— пожаловался Андрей Бережной.

Ralf Ringer — производитель обуви под одноименной маркой, компания также выпускает товары под брендами Piranha и Riveri. Производство ритейлера находится в Москве, Зарайске и городе Владимире. Компании принадлежит 1,5 тыс. магазинов.

Федеральная налоговая служба в конце 2022 года наложила арест на имущество Ralf Ringer. Инспекция также запретила отчуждение служебной техники, дебиторской задолженности и одного из патентов ритейлера. В январе суд удовлетворил иск Ralf Ringer с требованием признать незаконным взыскание почти 1,45 млрд руб. в виде налогов, страховых взносов, штрафов и пеней.

Лаура Кеффер