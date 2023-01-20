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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: ФНС не смогла взыскать с ритейлера Ralf Ringer 1,5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ритейлера Ralf Ringer с требованием признать незаконным взыскание почти 1,45 млрд руб. в виде налогов, страховых взносов, штрафов и пеней. Взыскать деньги хотела инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) в Москве.

ИФНС №15 в конце 2022 года наложила арест на имущество Ralf Ringer. Инспекция также запретила отчуждение служебной техники, дебиторской задолженности и одного из патентов ритейлера. Ralf Ringer это оспорила. 16 января суд вынес решение в пользу ритейлера, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела. Из них следует, что в ФНС почти на два года превысили сроки вынесения решения по выездной проверке. Она прошла в 2017 году и ее итоги должны были подвести в 2019 году, но инспекции сделали это только в 2021-м.

В ФНС на запрос «Ведомостей» не ответили. Столичная инспекция уже подала жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, ее рассмотрение планируется 30 января. Владелец Ralf Ringer Андрей Бережной отказался давать комментарии, объяснив это тем, что разбирательство еще не закончено.

Ralf Ringer — производитель обуви под одноименной маркой, компания также выпускает товары под брендами Piranha и Riveri. Производство ритейлера находится в Москве, Зарайске и Владимире. Компании принадлежит 1,5 тыс. магазинов.

Лаура Кеффер

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