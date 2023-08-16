За полгода в Петербурге реализовано на 38% больше апартаментов, чем годом ранее

По итогам первого полугодия 2023 года в Санкт-Петербурге было реализовано более 1 500 апартаментов. Этот показатель на 38% превышает значение аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные консалтинговой компании NF Group.

Чаще всего, по данным аналитиков, в Петербурге приобретали лоты сервисного формата — их доля составила 66% от общего числа сделок. При этом наибольший прирост спроса продемонстрировали несервисные апартаменты, число сделок по ним увеличилось в 11 раз относительно первого полугодия 2022 года. В то же время рекреационные и элитные апартаменты, наоборот, показали отрицательную динамику — их продажи за полгода сократились на 39% и на 63% соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году доля и количество инвестиционных покупок на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга, как считают эксперты, возрастет с 14% до 20%, а в 2024 году может превысить 30%.

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