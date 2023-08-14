Эксперты ждут роста доли инвестиционных покупок жилой недвижимости в Петербурге

В 2023 году доля и количество инвестиционных покупок на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга возрастет с 14% до 20%, а в 2024 году может превысить 30%. Такие расчеты 14 августа представила петербургская строительная компания City Solutions.

Причиной такого быстрого инвестиционного роста покупок жилой недвижимости, по мнению аналитиков, стало то, что в нынешнем году возобновился иностранный туризм, благодаря введению Россией легко оформляемых электронных виз, доступных для граждан 37 стран Европы, включая Финляндию и Прибалтику.

По прогнозам экспертов туристической отрасли, нововведение должно увеличить количество въезжающих из-за границы в десять раз по сравнению с уровнем 2023 года. Предстоящей рост иностранного въездного туризма повысит спрос как на отели, так и на краткосрочную аренду квартир и апартаментов, считают участники рынка.

В компании Becar Asset Management полагают, что в будущем в Петербурге, и в РФ в целом, аренда небольших квартир и апартаментов будет иметь большой спрос, и продажи такой недвижимости как инвестиционного объекта будут, соответственно, выше.

По данным «Ъ-FM», в России также вырос спрос на покупки квартир в новостройках.

Евгения Марченко

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте