Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ермак назвал БПЛА «Ланцет» и «Орлан» проблемой для украинских военных

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что украинские военные доложили Владимиру Зеленскому о «проблемах», которые создают российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан». По его словам, украинские военные давно изучают их и передают данные о них странам-партнерам.

«Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности ударный "Ланцет" и разведывательный "Орлан", для наших сил. Это угроза, которую мы не имеем права игнорировать. Принял к сведению»,— сообщил господин Ермак Telegram-канале. Военнослужащие рассказали об этом Владимиру Зеленскому во время посещения им Запорожской области.

7 августа президент России Владимир Путин поручил госкорпорации «Ростех» увеличить производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». По его словам, «Куб», и «Ланцет» продемонстрировали «очень высокую эффективность».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...