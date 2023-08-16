Ермак назвал БПЛА «Ланцет» и «Орлан» проблемой для украинских военных

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что украинские военные доложили Владимиру Зеленскому о «проблемах», которые создают российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан». По его словам, украинские военные давно изучают их и передают данные о них странам-партнерам.

«Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности ударный "Ланцет" и разведывательный "Орлан", для наших сил. Это угроза, которую мы не имеем права игнорировать. Принял к сведению»,— сообщил господин Ермак Telegram-канале. Военнослужащие рассказали об этом Владимиру Зеленскому во время посещения им Запорожской области.

7 августа президент России Владимир Путин поручил госкорпорации «Ростех» увеличить производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». По его словам, «Куб», и «Ланцет» продемонстрировали «очень высокую эффективность».