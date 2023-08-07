Путин поручил «Ростеху» увеличить производство дронов-камикадзе «Ланцет»

Президент России Владимир Путин провел встречу с Сергеем Чемезовым. На ней глава государства поручил главе «Ростеха» увеличить производство не только беспилотников, но и другого новейшего вооружения. В частности, речь шла о дронах-камикадзе «Куб» и «Ланцет», ударных беспилотниках и танках Т-90М «Прорыв».

«Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Т-90 "Прорыв", самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь»,— сказал президент господину Чемезову. «Конечно»,— ответил он (цитата по сайту Кремля).

По словам Владимира Путина, и «Куб», и «Ланцет» продемонстрировали очень высокую эффективность. «Удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще»,— сказал президент.

Глава «Ростеха» заверил Владимира Путина, что на спецоперации 90% всей продукции, которая там задействована, «наша». «Все объемы, которые сегодня требуются для Министерства обороны, мы полностью закрываем»,— сказал господин Чемезов.

Сергей Чемезов также рассказал главе государства, что «Ростех», кроме того, занимается производством комплексов противодействия БПЛА. «Мы создали небольшие радары, которые способны определять малоразмерные и малоскоростные цели — это как раз беспилотники, потому что существующие сегодня радары не всегда могут определить эти цели, поскольку они летят низко, а радары рассчитаны на перехват высоколетящих типов — самолетов, ракет и так далее»,— добавил он.