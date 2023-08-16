Расчленивший женщину участник СВО из Архангельска получил помилование

Житель Новодвинска Архангельской области Вячеслав Самойлов, приговоренный к девяти годам и семи месяцам лишения свободы за убийство своей девушки и расчленение ее тела, получил помилование после участия в боевых действиях на Украине. Об этом рассказала мать мужчины Ольга Самойлова порталу 29.ru.

Обезглавленное тело 33-летней Ольги Шляминой нашли в лесу весной 2021 года. Голову женщины нашли только через несколько дней. На допросе Вячеслав Самойлов, у которого были отношения с погибшей, заявил, что в состоянии алкогольного опьянения из-за беспочвенной ревности он нанес женщине два удара по голове, после чего она ударилась головой об пол и умерла. Мужчина расчленил тело ножевкой по металлу и спрятал его части в разных местах.

Вину Самойлов признал лишь частично. По его словам, он не хотел убивать Ольгу Шлямину. Весной 2022 года мужчину приговорили к девяти годам и семи месяцам колонии строго режима. У Ольги Шляминой остался маленький сын. С Самойлова взыскали 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда ее сыну.

О помиловании мужчины после участия в боевых действиях на Украине сначала рассказала мать погибшей Людмила. Затем источники 29.ru сообщили, что человек с данными Вячеслава Самойлова не числился в местах лишения свободы. После его мать, сообщившая об освобождении сына во «ВКонтакте», подтвердила это редакции 29.ru.

В июне этого года стало известно, что житель Кемерово Владислав Канюс, приговоренный к 17 годам колонии за убийство бывшей девушки Веры Пехтелевой, отправился в зону боевых действий на Украине. 23-летняя девушка была убита в январе 2020 года, когда пришла к бывшему молодому человеку забрать вещи. Владислав Канюс нанес ей 56 ранений и задушил ее шнуром от утюга. Он убивал девушку три с половиной часа.

Анастасия Ларина