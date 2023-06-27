Мать Веры Пехтелевой пожаловалась, что убийца дочери отправился на спецоперацию

Житель Кемерово Владислав Канюс, приговоренный к 17 годам колонии по делу об убийстве своей бывшей девушки Веры Пехтелевой, отправился в зону спецоперации на Украину. Об этом мать убитой девушки рассказала правозащитнице Алене Поповой (признана Минюстом РФ иноагентом).

Как сообщает Алена Попова в своем Telegram-канале, мать Веры Пехтелевой считает, что Владислав Канюс может сбежать с фронта и в любой момент убить из мести других членов ее семьи.

23-летняя Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года, когда пришла к бывшему молодому человеку забрать вещи. Владислав Канюс нанес девушке 56 телесных ранений, а затем задушил ее шнуром от утюга. Процесс убийства длился три с половиной часа. Соседи вызывали полицию несколько раз, однако она не приехала на вызов.

Убийство девушки получило общественный резонанс. Изначально Владислава Канюса обвиняли только по статье об убийстве, однако общественники просили судить его по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Петиция с требованием переквалифицировать дело собрала на change.org более 113,9 тыс. подписей.

В июле 2022 года Владислава Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима. Для полицейских, которые не приехали на вызов соседей, прокурор запросил по три года и шесть месяцев колонии общего режима по статье о халатности. Суд должен вынести им приговор в июле.

На днях по делу об убийстве Веры Пехтелевой должна была состояться кассация. «Как должно состояться кассационное заседание путем видеоконференции, если маньяк, изувер, убийца, скорее всего, находится вне зоны? Кто-нибудь может мне объяснить, как мне с этим жить?» — написала мать убитой Алене Поповой.