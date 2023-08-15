Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РБК: полиция объявила в розыск теневого финансиста Сергея Магина

Сергей Магин, лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконным обналичиванием многомиллиардных сумм, объявлен в розыск, сообщает РБК со ссылкой на базу розыска МВД РФ. «Ъ» информацию о розыске Магина в базе МВД не обнаружил.

Источник издания, близкий к следственному департаменту МВД, подтвердил ранее появившуюся в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ информацию о том, что интерес к Магину возник из-за его возможной причастности к ландромату — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу.

Собеседник РБК утверждает, что Магин был одним из идеологов ландромата. «До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве. После закрытия прибалтийского канала был найден альтернативный»,— сказал источник. По его данным, сейчас Магин находится в Израиле.

ВЧК-ОГПУ утверждает, что показания на Магина дал теневой банкир и автогонщик Агустин Моралес-Эскомилья, который был осужден в Москве на 11 лет строгого режима за вывод за рубеж по молдавской схеме через подконтрольный ему Смартбанк 1,6 млрд руб.

Сергей Магин известный в преступных кругах как Сережа Два Процента в 2016 году был осужден Пресненским райсудом Москвы к восьми с половиной годам лишения свободы за создание ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное создание юрлиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Из-за пребывания в СИЗО около четырех лет его фактический срок пребывания в колонии сократился до двух лет. Магин вышел на свободу в марте 2019 года.

Задержание Сережи Два Процента и его подельников в 2013 году организовал начальник ГУЭБиПК МВД генерал-лейтенант Денис Сугробов. Менее чем через год он сам угодил в СИЗО с частью своих подчиненных. В 2017 году Сугробов был приговорен судом за создание ОПС и превышение полномочий к 22 годам строгого режима. Впоследствии наказание ему смягчили до 12 лет строгого режима. Летом этого года разжалованный генерал вышел на свободу.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...