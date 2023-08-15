РБК: полиция объявила в розыск теневого финансиста Сергея Магина

Сергей Магин, лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконным обналичиванием многомиллиардных сумм, объявлен в розыск, сообщает РБК со ссылкой на базу розыска МВД РФ. «Ъ» информацию о розыске Магина в базе МВД не обнаружил.

Источник издания, близкий к следственному департаменту МВД, подтвердил ранее появившуюся в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ информацию о том, что интерес к Магину возник из-за его возможной причастности к ландромату — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу.

Собеседник РБК утверждает, что Магин был одним из идеологов ландромата. «До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве. После закрытия прибалтийского канала был найден альтернативный»,— сказал источник. По его данным, сейчас Магин находится в Израиле.

ВЧК-ОГПУ утверждает, что показания на Магина дал теневой банкир и автогонщик Агустин Моралес-Эскомилья, который был осужден в Москве на 11 лет строгого режима за вывод за рубеж по молдавской схеме через подконтрольный ему Смартбанк 1,6 млрд руб.

Сергей Магин известный в преступных кругах как Сережа Два Процента в 2016 году был осужден Пресненским райсудом Москвы к восьми с половиной годам лишения свободы за создание ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное создание юрлиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Из-за пребывания в СИЗО около четырех лет его фактический срок пребывания в колонии сократился до двух лет. Магин вышел на свободу в марте 2019 года.

Задержание Сережи Два Процента и его подельников в 2013 году организовал начальник ГУЭБиПК МВД генерал-лейтенант Денис Сугробов. Менее чем через год он сам угодил в СИЗО с частью своих подчиненных. В 2017 году Сугробов был приговорен судом за создание ОПС и превышение полномочий к 22 годам строгого режима. Впоследствии наказание ему смягчили до 12 лет строгого режима. Летом этого года разжалованный генерал вышел на свободу.

Эрдни Кагалтынов