Русский испанец раскрыл молдавскую схему

Как стало известно “Ъ”, еще один судебный процесс предстоит теневому банкиру и автогонщику Агустину Моралес-Эскомилья. Коренной москвич, получивший необычное имя и фамилию от родственников с испанскими корнями, во вторник был осужден в столице на 11 лет строгого режима за вывод за рубеж в составе ОПС по так называемой молдавской схеме через подконтрольный ему Смартбанк 1,6 млрд руб. Ранее он получил семь лет лишения свободы за хищение средств банка «Таурус», а сейчас готовятся к передаче в суд материалы в отношении него по схожим обвинениям с деньгами Промрегионбанка. При аресте еще в 2017 году господин Моралес-Эскомилья свою вину отрицал, но позже рассказал подробности афер как с выводом средств, так и краха целого ряда кредитных учреждений.

Процесс по делу 47-летнего Агустина Моралес-Эскомилья занял у судьи Дмитрия Неудахина всего несколько заседаний, так как проходил в особом порядке, предусматривающем полное признание вины без исследования доказательств и вызова свидетелей. Фактически на таких заседаниях все сводится к обсуждению в прениях сторон отягчающих и смягчающих обстоятельств и самого срока наказания, который по закону не может превышать двух третьих от максимально возможного. В случае с проживавшим в Москве испанцем русского происхождения речь шла об обвинениях в руководстве структурным подразделением оргпреступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Первая статья предусматривает от 12 до 20, а вторая — от 5 до 10 лет лишения свободы соответственно. В прениях сторон представители Генпрокуратуры просили суд назначить путем «частичного сложения наказания» минимально возможный срок — 12 лет, а защита могла говорить лишь о снисхождении к подсудимому, упирая на его раскаяние и помощь следствию. В итоге судья Неудахин учел все эти факторы, назначив гражданину Агустину Агустиновичу Моралес-Эскомилья 11 лет строгого режима и штраф в 1 млн руб. с ограничением свободы на один год после освобождения.

Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию. Напомним, что его организаторами следствие считает находящихся в розыске молдавского политика Владимира Плахотнюка и владельца Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона. Как считают следователи, согласно разработанной ими схеме, вывод денег шел в несколько этапов: на первом между российской компанией, в которой аккумулировались средства, предназначенные для отправки за границу, и специально подобранной для этого иностранной фирмой заключался договор займа. Поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские компании. Однако вскоре это соглашение специально срывалось, и кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Суд экстренно удовлетворял иск, направляя исполнительные листы в Moldindconbank для немедленного списания средств. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства для конвертации в иностранную валюту. Деньги поступали в тот же Moldindconbank на счета, открытые им в США и Германии, после чего на основании молдавского судебного акта они арестовывались. А в финале уже отмытые средства перечислялись в банки преимущественно стран Евросоюза на счета истцов — компаний, подконтрольных членам ОПС. Ряд российских банкиров — Олег Власов, Александр Коркин и др., как сообщал “Ъ”, за подобные махинации получили сроки — от 17 до 19 лет лишения свободы. Определенную роль в этом сыграл и господин Моралес-Эскомилья. Напомним, что он оказался в СИЗО еще в 2017 году по обвинению в растрате или хищении средств банка «Таурус». Интересно, что сам русский испанец с московской пропиской лишь однажды недолго числился сотрудником одного кредитного учреждения, хотя и постоянно вращался в околобанковских кругах. При этом известен он был, как и ряд его друзей-банкиров, участием в автомобильных гонках — заездах на своем Lamborghini в драг-рейсинге с призовыми местами. Несколько лет назад Тверской суд осудил его вместе с рядом других фигурантов по делу «Тауруса» на семь лет лишения свободы, сняв обвинения в организации аферы, но признав одним из теневых владельцев учреждения. Не признававший своей вины и успевший отбыть в столичном СИЗО-4 «Медведь» большую часть срока, подпольный банкир-гонщик уже готовился к подаче ходатайства об УДО, когда его арестовали по целому ряду статей УК о хищении средств Промрегионбанка.

По некоторым данным, в этот момент Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах. Пока дело Промрегионбанка готовится к передаче в суд, банкир-гонщик успел оказаться на скамье подсудимых по одному из эпизодов молдавской схемы — выводе в Moldindconbank летом 2013 года 1,6 млрд руб. из Смартбанка, где он также был подпольным хозяином. «В ходе расследования с Моралес-Эскомилья заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому им полностью выполнены»,— отметили во вторник в Генпрокуратуре.

Сергей Сергеев