Минздрав признал утратившим силу норму о порядке выдачи справки о смене пола

Министерство здравоохранения России признало утратившим силу приказ, который утверждает порядок выдачи медицинской организацией справки о смене пола. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

24 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Провести операцию по смене пола в РФ стало возможным только в случае наличия медицинских показаний. В законе также указано, что в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован.

Авторами закона выступили депутаты Госдумы из всех пяти фракций во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Он обосновывал введение законодательного запрета на смену пола необходимостью уберечь страну от «дьявольской политики» США, где «пропагандируются эти новые псевдоценности».

Эрдни Кагалтынов