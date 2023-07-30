Оцифровали рубль и повестки

На текущей неделе Государственная дума восьмого созыва закрыла свою четвертую сессию. «Ъ» подводит статистические итоги: сколько законов было принято, какие рекорды побиты, кто поработал активно, а кто — не очень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Назло рекордам

С 17 января по 26 июля депутаты провели 58 пленарных заседаний, выйдя тем самым на допандемийный ритм. Последний раз так же часто они собирались весной 2019 года, когда состоялось 57 пленарок.

Завершившаяся сессия стала рекордной по количеству принятых законов — 499. 181 пришелся на сферу госстроительства и прав граждан (36,3% от всех), 106 — экономики (21,2%), 77 — финансов (15,4%), 64 — соцполитики (12,8%) и 43 — обороны (8,6%). Ближайшей по продуктивности была весна 2016 года, когда на счету парламента было 384 принятые инициативы.

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Госдума ратифицировала и денонсировала 28 международных соглашений (5,6%). В том числе вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, а также приостановила действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и США.

По подсчетам «Ъ», в 42 законопроектах упоминаются новые российские регионы: в основном документы касаются интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовую систему РФ.

Только один принятый Госдумой закон — о безналичном расчете за реализацию лома черных и цветных металлов — из-за технической неточности был отклонен Советом федерации, но после согласительной комиссии повторно одобрен нижней палатой.

Передовики законотворчества

Почти половину законопроектов за прошедшую сессию (48,4%) внесли на рассмотрение сами депутаты. Законодательная активность правительства оказалась ниже, чем в прошлую весеннюю сессию (172 против 191 законопроекта), а президента — чуть выше (15 против 10). Верховный суд отметился четырьмя инициативами — на одну больше, чем годом ранее.

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Всего семь народных избранников не участвовали во внесении ни одного законопроекта за сессию. Прошлой весной таких была почти треть — 140 из 450. В первую десятку самых активных вошли депутаты от ЛДПР и одна представительница партии «Справедливая Россия — За правду» — Яна Лантратова.

Для сравнения: самый активный депутат из «Новых людей» Антон Ткачев находится на 13-м месте, самый активный из единороссов — Василий Пискарев — на 27-м, а коммунист Казбек Тайсаев — на 29-м.

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Самые упоминаемые и цитируемые

В десятку самых упоминаемых попали четыре депутата из «Единой России», три из партии «Справедливая Россия — За правду», два либерал-демократа и один коммунист — Геннадий Зюганов.

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Больше всего в весеннюю сессию СМИ традиционно освещали деятельность председателя Госдумы Вячеслава Володина. На второе место по упоминаемости поднялся председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он много комментировал законопроекты, связанные с военной спецоперацией на Украине и мобилизацией. Далее идут лидеры ЛДПР Леонид Слуцкий и «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

В рейтинге цитируемости в СМИ также лидируют Вячеслав Володин и Андрей Картаполов. Третье место занимает Сергей Миронов. В десятку самых цитируемых впервые попали зампред комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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149 разрешительных и 143 запретительных

Проведенный «Ъ» анализ показал, что 149 законов можно считать условно разрешительными. К ним, в частности, относится снятие комиссий за денежные переводы самому себе, упрощение внесудебного банкротства россиян, увеличение социальных налоговых вычетов, публикация деклараций о доходах депутатов в обезличенном виде. А также целый блок инициатив, направленных на помощь участникам СВО: предоставление бесплатной юридической помощи, квот при поступлении в вузы, кредитных каникул для созаемщиков и прочее.

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В весеннюю сессию депутаты приняли 32 закона, непосредственно связанных с военной сферой, в том числе ряд запретительных, например увеличение штрафа за неявку в военкомат, криминализация фейков о добровольческих формированиях, изменение призывного возраста и т. д. В целом же запретительный характер носят 143 документа: пожизненное лишение свободы за госизмену, запрет менять пол без медицинских показаний и регистрироваться на российских сайтах через зарубежную почту, ужесточение контроля за иноагентами, беспилотниками и прочее.

Самыми громкими стали инициативы о повышении возраста призыва на срочную службу, создании электронных повесток и запрете смены пола.

Глас народа

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за время сессии рейтинг одобрения деятельности депутатов изменился незначительно: увеличился на 0,3 п. п., с 48,9% в январе до 49,2% в июне. Пик одобрения пришелся на февраль, когда рейтинг Думы достигал 53,2%. За прошлую сессию этот показатель вырос на 11,3 п. п.— скачок пришелся на время начала специальной военной операции на Украине.

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Анастасия Винницкая, Андрей Егупец, Евгений Козичев, Евгений Федуненко, Марина Колоколова