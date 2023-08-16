Фондовый рынок удержался на игле

Резкий подъем ключевой ставки слабо отразился на фондовом рынке. Индекс Московской биржи по итогам торгов во вторник опустился всего на 0,5%, сохранившись выше уровня 3100 пунктов. Поддержку рынку оказали ценные бумаги нефтяных компаний, выигравшие от сохраняющегося высоким курса доллара и высоких цен на нефть, а также акции самой биржи из-за ожиданий роста чистых процентных доходов. Эксперты настроены на восстановление рынка на фоне нейтральной геополитики и ожиданий выплат промежуточных дивидендов крупными эмитентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ужесточение монетарной политики Банка России в виде резкого подъема ключевой ставки (с 8,5% до 12%) слабо отразилось на индексе Московской биржи. Основной фондовый индикатор потерял символические 0,5%, откатившись до отметки 3115,25 пункта. Значительное снижение (на 2%) индекс продемонстрировал в начале торгов, на фоне ожиданий жестких действий ЦБ. Однако реальность оказалась менее драматичной. «Инвесторы метались от эйфории из-за восстановления курса доллара до расстройства после сообщения о дополнительных мерах ограничения вывода средств за рубеж и мерах по обязательной продаже валютной выручки»,— отмечает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. При этом объем торгов по акциям индекса хотя оказался ниже предшествующего дня, однако превысил 100 млрд руб., что значительно выше среднего значения этого года.

В целом рынок поддержали прежде всего нефтяные компании, а также эмитенты, выигрывавшие от роста процентных ставок. В частности, акции ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Роснефти» показали рост на 1–2,5%. Акции Московской биржи выросли на 4,7%. Для нефтегазовых компаний важен обменный курс рубля к доллару, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. При этом резкий рост ключевой ставки оказал на курс доллара кратковременное влияние. В начале торгов сессии курс опускался до 92 руб./$, однако уже на основной сессии он уверенно держался выше 98 руб./$, поднимаясь до 99 руб./$. При этом с начала августа курс доллара вырос уже на 10%, а с начала года — почти на 40%. С учетом сохранения высоких цен на нефть — по данным Минфина, средняя цена нефти Urals с 15 июля по 14 августа превышала $70 за баррель — это оказывает поддержку акциям нефтяных компаний.

Кроме того, решение ЦБ благоприятно для Московской биржи. Рост рублевых ставок поддержит чистый процентный доход торговой площадки с учетом оцениваемой высокой доли процентных доходов по остаткам в рублях, поясняет господин Калянов. В частности, по итогам 2022 года чистые процентные доходы составили 55% ее выручки. Среди аутсайдеров рынка оказались ценные бумаги девелоперов — компаний ПИК, ЛСР, «Инград». Причина снижения их котировки — ожидание роста ставок по ипотеке, что может негативно сказаться на продажах компаний сектора, считает стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Во второй половине августа динамика российского фондового рынка во многом продолжит определяться геополитическим фоном и динамикой валютного рубля. Движение ключевой ставки имеет ограниченное и краткосрочное влияние на фондовый рынок, говорит независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. В среднесрочной перспективе все ожидания завязаны на геополитику, и без шоков, через небольшую коррекцию, может состояться новый виток роста на фоне возможного начала смягчения ДКП, считает начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров.

Рост рублевой ликвидности может подогреть уровень ее утилизации на рынке акций, и индекс Московской биржи до конца августа может превысить уровень 3250 пунктов, считает господин Бархота. При нейтральности геополитики можно ожидать новых покупок акций, в том числе в надежде на выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2023 года, прогнозирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По ее оценке, выплаты можно ждать от «Газпрома», «Фосагро», НОВАТЭКа, АЛРОСА, «Самолета», «Северстали» и «Сегежи». Это, по ее словам, может привести к возвращению индекса Московской биржи выше 3200 пунктов.

Ксения Куликова