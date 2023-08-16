Жильцов по осени считают

Уже до начала делового сезона аналитики зафиксировали рост спроса на аренду жилья в Екатеринбурге. Съемными квартирами в уральской столице в августе интересуются в 1,5 раза больше, чем в июле, и на 60% больше, чем год назад. Вслед за спросом в среднем на 28% сократился объем арендного жилья и поднялись цены. Снять однокомнатную квартиру в среднем стоит 20–25 тыс. руб. Эксперты прогнозируют, что к середине сентября ставки аренды могут вырасти на 15%, а объем предложения снизится еще на 30%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Традиционно сезонный рост спроса на рынке арендного жилья перед началом учебного сезона фиксируется в Екатеринбурге с июля. Как рассказала «Ъ-Урал» эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина, на сегодняшний день потенциальный спрос в 1,5 раза выше, чем в июле, в три раза выше, чем в начале года, и на 60% выше, чем в августе прошлого года. Рост спроса наблюдался на протяжении всего первого полугодия, но он был более сдержанным.

По данным руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, интерес к долгосрочной аренде в городе за последний месяц увеличился на 22%, за семь месяцев на 68,9%, а за год — на 39,5%. По его мнению, причиной может являться снижение турбулентности рынка в текущем году.

В связи с повышенным спросом на рынке идет сокращение объема предложения. «В 2023 году на рынке аренды складывается нестандартная ситуация — объем активного предложения сокращается с начала года (обычно снижение фиксируется с конца июля — начала августа). Среди причин — повышенная миграционная подвижность: часть тех, кто уехал в прошлом году, возвращаются обратно и решают жилищный вопрос»,— рассказала госпожа Лапшина. Так, за месяц выбор снизился на 28%. Эксперты рассказали, что за последний месяц количество однокомнатных квартир в целом на рынке аренды сократилось на 41%, а в локациях около УрФУ — на 45%.

По данным господина Каменева, объем предложения в начале августа снизился на 3,1% с начала года и на 18% год к году. Основатель портала объявлений по аренде жилья «Драже» Никита Словиковский ранее заявлял, что еще в июле рынок сжался вполовину по сравнению с маем. По данным «Циан. Аналитики», сейчас для аренды доступно около 500 уникальных лотов: 190 студий и «однушек», 170 «двушек», 120 «трешек».

Стабильное увеличение спроса и уменьшение экспозиции привело к росту цен. К началу августа арендная ставка однокомнатных квартир была 20 тыс. руб., а «двушек» и « трешек» — 25 и 45 тыс. руб. соответственно, отметили в «Авито Недвижимости».

По данным Елены Лапшиной, за последний месяц средняя цена «однушки» составила 25,4 тыс. руб. Аренда за месяц подорожала на 9% и на 20% по сравнению с прошлым годом. Двухкомнатные квартиры за год поднялись в цене на 12% и на 5,1% за месяц, до 34,8 тыс. руб. «Трешку» в Екатеринбурге в среднем можно снять за 62,6 тыс. руб. — на 11% дороже, чем месяц назад, за год цены выросли на 23%. Кроме того, эксперты «Циан» посчитали, что однокомнатные квартиры, расположенные в районах вузов в Екатеринбурге, дороже, чем в среднем по городу, на 4%.

Эксперты прогнозируют, что к середине сентября ставки на аренду могут вырасти еще на 15%, а объем предложения снизится на 30%. «Речь идет именно о сезонных локальных максимумах и минимумах показателей — в конце сентября — октябре предложение начнет расти, а средние ставки аренды снижаться»,— резюмировала Елена Лапшина.

Мария Игнатова