В Екатеринбурге значительно сократился объем квартир для сдачи в аренду

В Екатеринбург сократился объем квартир, предлагаемых для сдачи в долгосрочную аренду. По данным основателя портала объявлений по аренде жилья «Драже» Никиты Словиковского, количество объявлений сократилось в половину по сравнению с маем этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Да, на "Авито" база похудела на 28%. Но на "Циане" уже на 44%. А на "Драже" так и вовсе – на все 51%. Люди активно выгребают хорошие объявления. И что сие означает? А то, что в август, т.е. в начало сезона на рынке аренды – мы входим с полупустыми полками. И найти жилье студенту в сентябре будет настолько нереально, что аппетиты собственников по ценам на аренду неминуемо улетят в космос»,— написал господин Словиковский у себя в Telegram-канале. По его словам, некоторые объявления о сдаче в аренду приходится удалять через полчаса после их публикации.

Никита Словиковский считает, что к уровню 2022 года цены на рынке арендного жилья подрастут больше чем 20%. «Ну и в заключение – мой совет: если вы снимаете и собственник вам поднимает цену – соглашайтесь. Ибо, скорее всего, это будет выгоднее, чем если вы сейчас пойдете на открытый рынок, где хорошие квартиры сегодня поймать сложнее, чем выйти из френдзоны. А ведь все знают, что это почти невозможно»,— резюмировал он.

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