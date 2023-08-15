Минюст внес в список нежелательных организаций Центр исследований им. Мартенса

Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных организаций неправительственную бельгийскую организацию Центр европейских исследований имени Вильфрида Мартенса (Martens Centre). Организация стала 103-й по счету, чья деятельность на территории РФ признана нежелательной. Обновленный перечень представлен на сайте министерства.

3 августа Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса на территории России. Ведомство утверждает, что организация формирует негативный образ России и способствует усилению санкционного давления на страну.

Центр европейских исследований был создан в 2007 году бывшим премьер-министром Бельгии Вильфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии (ЕНП) Евросоюза, которая сейчас имеет большинство в Европарламенте. Согласно информации на сайте Центра, его цель — воздействовать на политику посредством предложенных экспертами стратегий. Под руководством Центра ежегодно проходит более 100 мероприятий.

Милена Костерева