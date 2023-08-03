Генпрокуратура признала нежелательным Центр европейских исследований им. Мартенса

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории РФ неправительственной иностранной организации Центр европейских исследований имени Вилфрида Мартенса (Martes Centre), сообщила пресс-служба ведомства. Центр в 2007 году создал бывший премьер-министр Бельгии Вилфрид Мартенс под эгидой Европейской народной партии (ЕНП) Евросоюза, которая сейчас имеет большинство в Европарламенте.

«Установлено, что с 2014 года под видом просветительской деятельности организуемые Центром мероприятия ориентированы исключительно на формирование негативного образа Российской Федерации, обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию нашей страны»,— говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Ведомство утверждает, что центр с помощью приглашенных иностранных «псевдоэкспертов», имеющих гражданство РФ и спонсируемых из-за рубежа, продвигает тезис об экономических и конституционных реформах, которые нужно провести в России в случае смены власти.

В пресс-релизе говорится, что организация также якобы пытается создать негативное мнение о россиянах и событиях в РФ, «кардинально отличающееся от реальных обстоятельств». После начала военного конфликта на Украине центр продвигает идеи о необходимости введения дополнительных санкций в отношении России, отмечает Генпрокуратура.

На своем сайте организация характеризует себя как официальный аналитический центр ЕНП, который вдохновляет на идеи и формирует ответы на европейские вызовы. Центр заявляет, что стремится быть ведущим катализатором правоцентристских идей и мышления.

Эрдни Кагалтынов