Губернатор Алтайского края ввел на территории региона режим ЧС

На всей территории Алтайского края по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) было решено ввести режим ЧС, сообщил губернатор Виктор Томенко. Режим ЧС уже действует в нескольких районах Алтайского края: в Благовещенском, Кулундинском, Табунском, а также в Славгороде.

Виктор Томенко отметил, что из-за засушливой погоды, которая наблюдалась в Алтайском крае с апреля по август, возникла сложная обстановка на сельскохозяйственных полях. Губернатор предупредил, что высокие температуры отразятся на урожае и заготовке кормов.

«Для детального обсуждения ситуации и мер реагирования я провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С учетом всех обстоятельств было принято решение, что на территории всего края необходимо вводить режим ЧС»,— написал господин Томенко в Telegram.

По предварительным данным краевого минсельхоза, в особенно неудовлетворительном состоянии из-за жаркой погоды находятся естественные кормовые угодья в степных районах. Сложная ситуация, по словам губернатора, наблюдается и во многих других муниципальных образованиях, в частности Павловском, Завьяловском и Тогульском.

«Режим ЧС, в частности, позволит смягчить последствия засухи для наших хозяйств. Речь идет и о возможности пролонгации кредитов, и о выплатах в рамках договоров страхования урожая»,— отметил господин Томенко.

Ранее режим ЧС из-за почвенной засухи ввели в Удмуртии, Татарстане и Чувашии. В конце июля Гидрометцентр предупредил, что засуха затруднит судоходство в 11 регионах РФ, в том числе в Алтайском крае. Речь также шла о Коми, Башкортостане, Дагестане, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кировской, Омской, Магаданской, а также Амурской и Томской областях.

Милена Костерева