Гидрометцентр: засуха приведет к затруднению судоходства в 11 регионах РФ в ближайшие дни

В Коми, Башкортостане, Дагестане, Красноярском, Алтайском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Кировской, Омской, Магаданской, Амурской, Томской областях в ближайшие дни ожидается засуха и будет затруднено судоходство, потому что уровень рек в этих регионах прогнозируется ниже опасной отметки, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Господин Вильфанд уточнил, что низкий уровень воды затруднит прохождение средних и больших судов в конце июля и начале августа. Он заявил, что движение таких судов не рекомендуется на реке Уса в Коми, на реке Вятка в Кировской области, реках Белая и Уфа в Башкортостане, реке Самур на юге Дагестана, реке Казым в Ханты-Мансийском автономном округе, реках Тунгуска, Нижняя Тунгуска и отдельных участках Енисея в Красноярском крае, реке Бия в Алтайском крае.

Кроме того, опасное понижение уровня воды ожидается в реках Селемджа Амурской области, Колыма Магаданской области, Ингода Забайкальского края, Томь Томской области.

Ранее режим ЧС из-за почвенной засухи ввели в Удмуртии, Татарстане и Чувашии.

Эрдни Кагалтынов